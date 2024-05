Za vodenje preiskovalne komisije o Gen-I, Star Solarju in Svobodi predlagali Laha

Parlamentarna mandatno-volilna komisija bo DZ predlagala, da preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnih zlorab pri poslovanju podjetij Gen-I in Star Solar ter financiranju stranke Gibanje Svoboda vodi Tomaž Lah iz Svobode. Sejo je zaznamovala polemična razprava med Svobodo in SDS o tem, kdo je oziroma bo preiskoval samega sebe.

Mandatno-volilna komisija DZ predlaga, da podpredsednik preiskovalne komisije postane Rado Gladek (SDS) ter da ima poleg predsednika in podpredsednika še 14 članov in 14 njihovih namestnikov, ki se imenujejo iz vrst poslancev. Po predlogu bo imela Svoboda sedem članov in prav toliko namestnikov, SDS pet, NSi in SD pa po enega. V Levici v preiskovalni komisiji ne bodo sodelovali.

DZ je preiskavo odredil prejšnji teden na zahtevo državnega sveta. V Svobodi so za vodenje komisije predlagali Tomaža Laha, v SDS pa Žana Mahniča (SDS). Lah je danes na mandatno-volilni komisiji dobil devet glasov podpore, Mahnič pa šest. Opozicija je preiskavo podprla, saj da je treba razjasniti ravnanje premierja, koalicija pa je ocenila, da gre za zlorabo za politično obračunavanje.

Današnjo sejo mandatno-volilne komisije je zaznamovala polemična razprava glede predsednika komisije. Jelka Godec iz SDS je dejala, da bo komisija preiskovala financiranje Svobode in da je zato ne more voditi nekdo iz Svobode. "Komisije ne more voditi nekdo, ki je posredno ali neposredno vpleten v stvari, ki jih komisija obravnava," je povzela stališče SDS.

Aleksander Prosen Kralj iz Svobode je medtem spomnil na delovanje SDS pri delovanju preiskovalne komisije o zagotavljanju zaščitne opreme v času covid-19 v času vlade pod vodstvom SDS. Komisijo je vodila Alenka Jeraj iz SDS in ta je "preiskovala sama sebe". Andreja Živic iz Svobode je dodala, da je bilo podobno pri preiskovalnih komisijah o zadevi Patria ter o spornih menedžerskih prevzemih, predvsem Istrabenza in Pivovarne Laško.

Če predsednik komisije to vodi profesionalno, je vseeno, iz vrst katere stranke je, so dejali v Svobodi in zagotovili, da bo Lah deloval profesionalno. "Če imate čisto vest in nimate težav s tem, kaj naj bi komisija ugotovila, pustite opoziciji, da ima predsednika," pa je dejal Gladek. Če bo komisijo vodil nekdo iz Svobode, bo ta po mnenju Anje Bah Žibert (SDS) izgubila težo: "Nahrbtnik bo na tak način ostal."

Poslanci obeh taborov so izmenjali precej besed na temo zlorabe preiskovalnih komisij za politično obračunavanje in manevrov, ki jih za to uporabljajo. Med drugim so govorili o različnih ugotovitvah, tudi računskega sodišča, ki je za pravilnost financiranja volilne kampanje za državnozborske volitve v letu 2022 stranki SDS izdalo mnenje s pridržkom, Svobodi pa pozitivno mnenje.

Precej napeto razpravo je prekinila Bojana Muršič iz SD, ki je člane mandatno-volilne komisije spomnila, da je tema današnje seje sestava preiskovalne komisije. "Kar poslušamo danes, ne spada na to sejo. To so teme za preiskovalno komisijo," je dejala.

Državni svet je zahtevo za odreditev podal zaradi sumov, da so nosilci javnih funkcij vplivali na odločitve podjetja Gen-I, ki so vodile v finančno izčrpavanje družbe, zlorabili svoj položaj, oškodovali državno premoženje ter izvajali politični pritisk na preiskavo kaznivih dejanj v zvezi s prevzemom in poslovanjem družbe Star Solar in poslovanjem družbe Borzen. Sumijo tudi, da je prišlo do nezakonitega financiranja stranke Gibanje Svoboda v kampanji za državnozborske volitve leta 2022.