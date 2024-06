Napovedali so shod: "Pritiski se povečujejo do te mere, da to vpliva na varnost zaposlenih"

Sindikati v Darsu so podali predlog za dvig osnovnih plač v podjetju zaradi zaostankov v rasti plač, ki so se nabrali med leti 2009 in 2019. Delo postaja vse zahtevnejše in nevarnejše, pritiski na zaposlene pa se povečujejo do te mere, da to že vpliva na njihovo varnost, so pred petkovim shodom sporočili iz Sindikata delavcev Darsa, ki je del KSS Pergam.

K nezadovoljstvu prispevajo pogoste menjave in politično kadrovanje

"Medtem ko so poslovni rezultati v družbi odlični in ostajajo neporabljena sredstva na postavki stroškov dela, se nezadovoljstvo zaposlenih posledično povečuje," so poudarili in dodali, da nezadovoljstvo potrjujejo tudi ankete med zaposlenimi.

"K nezadovoljstvu prispevajo tudi pogoste menjave in politično kadrovanje v vodstvu družbe ter s tem povezani prejemki," so dodali.

Upravi tudi očitajo, da se do napovedi javnega shoda o dvigu plač ni želela resno pogovarjati. V pogajanjih je uprava sicer podala nekatere predloge za dvig plač zaposlenih, vendar je velika večina članov sindikata predloge zavrnila, saj se le delno nanašajo na dvig osnovnih plač, so dodali.

Javni shod bo v petek ob 14. uri

Največja nominalna povišanja so predlagana za tiste z višjimi plačami, medtem ko se povečuje masa za delovno uspešnost, ki se po mnenju sindikata ne deli objektivno in transparentno. "S predlogi, ki obljubljajo pogajanja o določenih vsebinah, si zaposleni ne morejo kupiti ničesar niti ne vedo, kaj lahko od tega pričakujejo," so poudarili. "Od uprave upravičeno pričakujemo vsaj vrabca v roki in ne pristajamo na goloba na strehi," so dodali.

Javni shod, ki bo v petek ob 14. uri, organizirajo kot izraz nezadovoljstva z dano ponudbo uprave in v podporo prizadevanju Sindikata delavcev Darsa v boju za višje plače zaposlenih ter kot opozorilo upravi, da v izogib zaostrovanju sindikalnih aktivnosti stori dodatne korake v smeri upravičenih pričakovanj in zahtev zaposlenih, so sklenili.