Protestirali proti zastavljeni strategiji Pošte Slovenije

Nekaj deset zaposlenih na Pošti Slovenije, članov Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ), se je zgodaj popoldne zbralo na protestnem shodu na Glavnem trgu v Mariboru, kjer so izrazili nezadovoljstvo nad strategijo, ki jo pripravlja vodstvo družbe in država kot njen lastnik. Odgovore na svoje zahteve pričakujejo do petka.

Udeleženci protesta so se od Glavnega trga po Poštni ulici sprehodili do sedeža državnega podjetja, kjer pa so vstop v notranje dvorišče zgradbe dovolili zgolj predsednici sindikalne konference SDPZ na Pošti Slovenije Majdi Stubelj in generalni sekretarki omenjenega sindikata Saški Kiari Kumer.

Nezadovoljni zaradi odnosa aktualnega vodstva do sindikata in zaposlenih sta se po predaji pisma z zahtevami hitro vrnili in napovedali stopnjevanje aktivnosti, če do petka ne bodo prejeli odgovorov od poslovodstva. Protest je po besedah Kumerjeve podprl tudi drugi reprezentativni sindikat v podjetju – Sindikat poštnih delavcev, ki je sicer prav v času dogodka sedel za pogajalsko mizo.

Foto: STA Kot je povedala sindikalistka Stubljeva, nasprotujejo strategiji, ki jo načrtuje poslovodstvo Pošte Slovenije. Po njenih besedah namreč predvideva drobljenje enotnega kolektiva na več pravnih oseb znotraj skupine, kar pomeni konec družbe v trenutni obliki in odpira vprašanje varnosti zaposlenih.

Strategija, ki jo je potrdil tudi SDH, je bila sindikatom predstavljena kot poslovna skrivnost, kar se Kumrovi zdi nesprejemljivo, saj lahko gre za usodne posledice za položaj zaposlenih in je zato to absolutno pomembna sindikalna tema.

V sindikatu se ob tem sicer zavzemajo tudi za takojšnjo vzpostavitev učinkovitega, transparentnega in spoštljivega socialnega dialoga ter več rednih zaposlitev namesto najemanja pogodbenih sodelavcev. Opozarjajo tudi na kršitev kolektivne pogodbe družbe, saj podjetje ne zagotavlja desetih odstotkov zaposlenih v poštnem prometu v rezervnem sestavu.

Foto: STA Poleg tega po besedah Stubljeve nasprotujejo prodaji poštnega premoženja, zapiranje in preoblikovanje pošt pa je po njihovih besedah treba ustaviti in ohraniti stabilno mrežo poslovalnic po celotni Sloveniji. Današnji protest je s podpisi krajanov prišla podpreti tudi predsednica krajevne skupnosti Šempas, kjer ne želijo zaprtja tamkajšnjega poštnega urada.

"Zahtevamo, da nas slišita tako poslovodstvo kot država, ki je naša stoodstotna lastnica in nam nalaga izvajanje univerzalne poštne storitve in hkrati od nas pričakuje razvoj in uspešno poslovanje. Nujno je, da država prevzame svoj del odgovornosti in zagotovi, da se bomo lahko razvijali skladno s sodobnimi trendi, ne da bi nam bilo treba razdrobiti našo Pošto na dva dela," sta ob glasni podpori protestnikov še dodali predstavnici sindikata.

V SDPZ so prejšnji teden podprli tudi stavko, katere začetek je za 3. junij napovedal Sindikat poštnih delavcev.

Vodstvo Pošte Slovenije za napoved stavke ne vidi utemeljenih razlogov. Kot so navedli že prejšnji teden, v družbi vodijo aktiven socialni dialog in se ves čas odzivajo na pobude socialnih partnerjev. Po njihovih zagotovilih prav tako aktivno zaposlujejo in si prizadevajo za izboljšanje pogojev dela zaposlenih.

Foto: STA Med očitki sindikatov je bila tudi vladna namera, da v prenovljeni strategiji upravljanja državnih naložb Pošto Slovenije skupaj z Zavarovalnico Triglav prekvalificira iz strateških v pomembni naložbi. Glede tega si je vlada očitno premislila, saj v prejšnji teden potrjenem predlogu nove strategije obe družbi ostajata opredeljeni kot strateški.