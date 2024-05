Junija stavka poštnih delavcev

Poštni delavci bodo stavkali od 3. junija, so objavili pri Sindikatu poštnih delavcev (SPD), kjer so sprejeli sklep o stavki. Obenem je iz nadzornega sveta Pošte Slovenije odstopil njihov pooblaščenec Saša Gržinič, saj je po njegovem "Prišel čas za ulico," so še sporočili iz sindikata.

V sindikatu so ob napovedani stavki navedli konkretne zahteve in sporočajo naslednje:

Dejstvo je, da uprava naše zahteve ignorira.

Dejstvo je, da nas sodelavci, kljub dvigu plač, ki smo ga člani SPD izborili še vedno vztrajno zapuščajo.

Dejstvo je, da se delo prevali na tiste, ki ostajamo na Pošti.

Dejstvo je, da zaposleni težko dobimo odobren dopust in se nanj odpravimo s težkim srcem, saj vemo, da bo sodelavec moral prevzeti celotno naše delo.

Dejstvo je, da se pogoji za varno in zdravo delo niso spremenili nič.

Dejstvo je, da se našemu sindikalnemu boju prvič množično pridružujejo tudi delavci iz sosednjih pisarn uprave, zaradi odnosa, ki ga ima uprava do strokovnih služb.

Dejstvo je tudi, da se uprava loteva metode deli in vladaj, potrebe delavcev pa poslovodstvu niso prioriteta.

Dejstvo je tudi, da je nadzorni svet popolnoma odpovedal pri nadzorovanju uprave.

Dejstvo je, da so nam onemogočili že zgolj obveščanje članov in javnosti s tem, da je vsak dokument prejel oznako poslovna skrivnost.

Dejstvo je tudi, da se z novo strategijo upravljanja državnih naložb odpirajo na stežaj vrata k privatizaciji Pošte Slovenije.

"Ob upravi, ki potrebe zaposlenih popolnoma ignorira, nas je zato upravičeno strah. Strah nas je poslovnega modela, ki smo ga pred 10 leti že videli in v SPD uspešno preprečili. Strah nas je siljenja v delo preko s.p.-ja in drugih oblik prekarstva, prekomernih nadur, varčevanja na zaposlenih … Razlogi za strah so utemeljeni, a ker se v vodstvu raje ukvarjajo s prijavami naših sindikalnih pooblaščencev zaradi domnevne izdaje poslovnih skrivnosti, ne moremo povedati več o tem," so še opozorili.

Iz sindikata sporočajo še, da so zaposleni že "izkusili vodstva, ki jih je nastavljala politika in jim je bilo za Pošto precej manj mar kot nam. Vemo, da smo s složnostjo enkrat že zaustavili razvrednotenje našega dela, ki mu meritve javnega mnenja beležijo tretje mesto zaupanja med državljani Slovenije."

Enotni bodo še enkrat

"Enotni bomo še enkrat. Tokrat v času, ko bi morali nositi volilno propagando tistih, ki nam nastavljajo vodstva, da nas potem po volitvah ignorirajo," so še sporočili javnosti.

"V tem času nam ne preostane nič drugega, kot da se delavci vstanemo. In vstali se bomo v predvolilnem obdobju, ko bi morali nositi volilni reklamni material za tiste, ki razmišljajo o tem, da bi nas prodali," je dejal Saša Gržinič.

V priponki Vam pošiljamo obvestilo za člane in zaposlene na Pošti Slovenije o razlogih za stavko in odstopu, kjer je podrobneje razloženo zakaj nam v danem trenutku ne preostane druga poteza od zaostritve sindikalnega delovanja, v katero smo žal prisiljeni.