Poštni delavci vnovič grozijo s stavko

Nezadovoljstvo zaposlenih na Pošti Slovenije tudi po zadnjih ukrepih poslovodstva, ki jim je z marcem že drugič letos zvišalo osnovne plače, ne pojenja. Kot so danes opozorili v Sindikatu poštnih delavcev (SPD), se odhodi dolgoletnih sodelavcev nadaljujejo. Skladno s tem zahtevajo takojšnje ukrepanje, zagrozili so tudi s stavko.

V SPD so delodajalcu zaradi slabih razmer za delo v preteklosti poslali več predlogov za izboljšanje delovnih pogojev, a brez uspeha. Konkretnih zavez in rokov za ukrepanje ni, so zapisali v današnji izjavi za javnost.

"Namesto reševanja konkretnih težav, zaradi katerih ljudje ne želijo delati več na Pošti Slovenije, smo tako dobili obsežno pojasnilo, zakaj so prvič v vsej naši zgodovini določene dokumente, kot je kadrovski načrt, označili za poslovno skrivnost," so kritični.

Informacije o zmanjšanju števila zaposlenih po njihovih navedbah v kolektiv vnašajo nemir, negotovost glede zaposlitve, s tem pa povzročajo motnjo delovnega procesa in tudi odhode, običajno h konkurentom. "Vse to rezultira v tržni škodi za družbo in konkurenčni prednosti drugih gospodarskih družb," so podčrtali.

Zaposleni so preobremenjeni, slabo je poskrbljeno tudi za varnost in zdravje pri delu

Med težavami zaposlenih so posebej omenili preobremenjenost ter varnost in zdravje pri delu na Pošti Slovenije. "Na žalost volje za iskanje rešitev očitno ni. Nekatere zamisli delodajalca pa pomenijo vračanje idej, ki smo jih že videli v preteklosti in niso dale nobenega rezultata. Konkretno – povečanje študentskega dela ne more biti rešitev za preobremenjenost zaposlenih," so ostri.

Poslovodstvo so zato vnovič pozvali k takojšnjemu ukrepanju. "Pošto Slovenije bomo pred slabim upravljanjem branili z vsemi razpoložljivimi sredstvi sindikalnega boja. Tudi s stavko," so zagrozili.

Nezadovoljstvo zaposlenih na Pošti Slovenije ima sicer že dolgo brado. Zadnji protest so novembra lani organizirali v drugem poštnem sindikatu – Sindikatu delavcev prometa in zvez (SDPZ) Pošte Slovenije, pridružili pa so se mu tudi v SPD.

Tedaj so zahtevali zakonsko ureditev financiranja univerzalnih poštnih storitev, pošteno plačilo za opravljeno delo in dostojno življenje (tudi uskladitev plač do višine inflacije v letošnjem letu) ter enakopravno obravnavo vseh zaposlenih in vseh socialnih partnerjev. Ob tem so izrazili nasprotovanje odpuščanju in zmanjševanju števila zaposlenih, zapiranju poštnih poslovalnic ter razprodaji premoženja.

Iz Pošte Slovenije so konec februarja sporočili, da bodo zaposlenim s 1. marcem že drugič letos zvišali osnovne plače. Tudi regres za letni dopust bo najvišji doskej in bo znašal 2 tisoč evrov. Izplačali ga bodo najpozneje do 1. maja. Napovedali so še, da bodo skupaj s socialnimi partnerji še naprej zagotavljali največji možen finančni učinek za zaposlene, ki bo pripomogel k višjemu zadovoljstvu pri delu in pripadnosti podjetju.