Pošta in Triglav ostajata med strateškimi naložbami

V začetku aprila je odmevala novica, da namerava vlada v prenovljeni strategiji upravljanja državnih naložb Pošto Slovenije in Zavarovalnico Triglav prekvalificirati iz strateških v pomembni naložbi.

Strateške naložbe so tiste, s katerimi Republika Slovenija poleg gospodarskih dosega tudi strateške cilje, minimalni državni delež v teh naložbah pa je 50 odstotkov in ena delnica oz. en glas.

Pomembne naložbe pa so siceršnje portfeljske naložbe, dejavnost podjetij s temi naložbami je tržna, vendar pa želi država pri njih ohraniti ključne razvojne dejavnike v državi. Minimalni državni delež v teh podjetjih je 25 odstotkov in ena delnica oz. en glas.

V sindikatih in delu koalicije se je ob informaciji o prekvalifikaciji omenjenih podjetij pojavila bojazen, da je to korak k njuni privatizaciji, kar je zavrnil finančni minister Klemen Boštjančič. Kot je zatrdil v začetku aprila, v ozadju prekvalifikacije niso težnje po prodaji podjetij, pač pa "izključno tehnični razlogi".

A kot danes poroča portal Forbes, prekvalifikacije ne bo. V najnovejšem osnutku, ki naj bi ga vlada potrdila v četrtek, sta namreč obe družbi še naprej opredeljeni kot strateški.

Prenova strategije upravljanja državnih naložb se dogaja pozno. Veljavno strategijo upravljanja je namreč DZ z odlokom sprejel sredi 2015 in je že zastarela. Vlada se je jeseni 2022 ob sprejemu novele zakona o SDH zavezala, da bo predlog prenovljene strategije v DZ poslala v šestih mesecih od uveljavitve zakona, tako da precej zamuja.

Od leta 2015 so se zgodile številne spremembe. Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države iz leta 2015 je vseboval enoten seznam lastniških deležev v lasti države, SDH, Kada, DUTB, ki je bila vmes pripojena k SDH, in PDP. Vseboval je skupno 104 družbe, s tega seznama pa so bile prodane naložbe države in SDH v 29 družbah.