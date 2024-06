V državi že nekaj mesecev poteka stavka zaposlenih na upravnih enotah. Sprva je bila omejena na nekaj dni v tednu, v sredini maja pa so jo zaposleni zaostrili in jo razširili na vse dni v tednu. V času pred poletnimi počitnicami se navadno močno poveča število vlog za izdajo osebnih dokumentov. Državljani si med seboj delijo različne izkušnje z upravnimi enotami, zlasti ker ponekod stavkajo vse dni v tednu, ponekod le ob sredah, v 20 enotah pa sploh ne. Zakaj? "Sodelovanje ali nesodelovanje v stavki je odločitev vsakega posameznika. In če večina zaposlenih znotraj ene upravne enote izrazi pripravljenost za stavko, jo potem pač sindikalni oziroma stavkovni zaupnik organizira in izpelje," pojasnjuje Dragan Stanković, predsednik konference sindikata upravnih enot.

Upravne enote so stavko – zaposleni so sprva stavkali le vsako sredo – začele v sredini letošnjega marca in v njej sprva sodelovale skoraj vse. "Ko smo stavko zaostrili in jo razširili na vse dni v tednu, pa je prišlo do diferenciacije, saj so iz nekaterih upravnih enot sporočili, da večina tamkajšnjih zaposlenih ne podpira stavke in so se iz nje umaknili, jo zamrznili ali pa se odločili, da bodo v njej sodelovali le ob sredah. Ponekod tudi zaradi pritiska nadrejenih," je povedal Stanković.

Ponekod so zaposleni zaradi stavke dobili nekaj odstotkov nižje plače, nestavkajoči pa običajne. "A to je predvsem stvar načelnika upravne enote, ali bo posredoval seznam stavkajočih ali ne," je povedala zaposlena na eni izmed upravnih enot, katere ime hranimo v uredništvu.

Stavkovne zahteve so upravne enote oblikovale že januarja 2023 in stavko načrtovale začeti v avgustu ali septembru, a so jo zamrznili zaradi poletnih ujm. "Potem pa se je vlada začela sklicevati na poplave pri vseh stvareh, ki jih je oziroma ni hotela narediti, pa bi jih po našem mnenju morala. Zavedamo se, da so bile razmere res težke, vendar nismo več dovolili, da bi postale alibi za vse. Stavko smo nato še dvakrat prestavili, pa tudi podpora na upravnih enotah je rasla," je ozadje pojasnil sogovornik.

Včasih se zgodi, da potrebujemo osebni dokument v resnično najkrajšem mogočem času, ker smo z grozo v zadnjem trenutku ugotovili, da nam je potekel, mi pa se odpravljamo na pot. Kaj storiti v takem primeru, svetuje naša sogovornica: "Najbolje je – v dnevih, ko so uradne ure –obiskati upravno enoto v Celju do 11. ure in naročiti prioritetno izdelavo dokumenta. Nato se počaka nekaj ur, da dokument v celjskem podjetju Cetis izdelajo, tako da ga z malo sreče lahko prejmemo še isti dan."

Stranke iščejo manj obremenjene izpostave

V preteklih tednih so mediji poročali o dolgih vrstah pred vrati uradov. Ministrstvo za javno upravo je te dni sporočilo, da se število upravnih enot, ki stavkajo, vztrajno zmanjšuje in da se množice čakajočih v resnici redčijo.

"Videti je, da so se stranke začele preusmerjati na druge upravne enote, saj za večino stvari, ki jih urejajo, ni krajevne pristojnosti. Zato tudi ni več tolikšne gneče, kot je bila, čeprav se zdaj v največji meri kažejo posledice dolgoletnega zanemarjanja kadrovske problematike na upravnih enotah," opaža sogovornica z upravne enote.

Čeprav je bila gneča, kot se spominja, na upravnih enotah od vedno, že pred več leti. Veljalo je namreč, da "kdor prej pride, prej melje", zato so se v trenutku začetka uradnih ur pred okenci ustvarile dolge vrste.

Sploh pa, dodaja, tudi opravila v zvezi s potrdili o bivališču, za katere velja krajevna pristojnost, lahko uredimo po pošti ali prek spleta.

Epidemija bolezni covid-19 je sicer prinesla sistem naročanja, ki se je obdržal še po tem in ga upravne enote postopoma nadgrajujejo na vseh izpostavah. "Stranke so ga sicer dobro sprejele, vendar pa v času stavke sistem ne deluje," pravi sogovornica. Tudi za tiste stranke, ki so imele termin določen že pred začetkom stavke – že takrat so bile ponekod večtedenske čakalne dobe –, ne velja več.

Ne gleda se več, kaj je res nujno

Ministrstvo je oblikovalo seznam bistvenih oziroma nujnih nalog, s katerim so zaposlenim naložili opravila, ki jih morajo izvajati tudi v času stavke. Seznam je obsežen in v celoti dostopen tukaj . Vprašamo se, kaj potemtakem ne spada med bistvene naloge.

"Ko smo na Upravni enoti Ljubljana dobili spremenjen oziroma nov sklep zdaj že razrešene načelnice upravne enote Andreje Erjavec, smo morali v bistvu spremeniti obliko izvajanja stavke. Do tega sklepa smo res presojali stopnjo nujnosti. A dokler pristojni organi, denimo inšpektorat za delo ali socialno sodišče, ne odločijo, da je nezakonito, da so načelniki izdajali tako obširne sezname nalog, jih je pač treba izvajati. Ponekod se seznama sicer držijo, a splošna usmeritev glede izvajanja stavke je, da se tega niti ne presoja," poudarja Stanković.

"Ko smo stavko zaostrili in jo razširili na vse dni v tednu, je prišlo do diferenciacije, saj so iz nekaterih upravnih enot sporočili, da večina tamkajšnjih zaposlenih ne podpira stavke in so se iz nje bodisi umaknili, jo zamrznili ali pa se odločili, da bodo v njej sodelovali le ob sredah. Ponekod tudi zaradi pritiska nadrejenih," je povedal sindikalist Dragan Stanković. Foto: STA Da je izdaja osebnih izkaznic in potnih listin opredeljena kot bistvena naloga, ki jo morajo upravne enote izvajati tudi v času izvajanja stavke, potrjujejo na ministrstvu za javno upravo: "Ne glede na navedeno pa statistični podatki o številu vlog in odzivi državljanov nakazujejo na to, da stavka lahko oteži pravočasno pridobitev potovalnega dokumenta. Ob tem dodajamo, da se vloga za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice lahko vloži na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

Sprva so imeli na upravnih enotah tako imenovano stavkovno stražo, ko je uslužbenec pri čakajočih preverjal stopnjo nujnosti. "Denimo če je kdo potreboval vozniško dovoljenje in bi bilo zaradi neizdaje dokumenta lahko ogroženo njegovo finančno stanje, je to zagotovo nujno stanje, če pa bi nekomu potni list potekel šele čez nekaj mesecev, pa ne. A to se je spremenilo in zdaj večinoma vzamemo vse," pravi stavkajoča sogovornica.

Delajo v upočasnjenem tempu

Kaj upočasnitev dela pomeni za stranke, pojasnjuje Stanković: "V nobenem zakonu, ne v zakonu o stavki ne v nobenem drugem zakonu, ali priporočilih ministrstva za javno upravo o tako imenovanih bistvenih nalogah, ki jih morajo zaposleni opravljati v času stavke, kot tudi ne v sklepih posameznih načelnikov upravnih enot o nalogah, ki se morajo izvajati v času stavke, ni navedeno, kako hitro je treba delati. Upravne enote ne moremo kar zapreti, ker za to nimamo podlage. Če bi jo imeli, bi morda dame in gospodje z ministrstva za javno upravo oziroma vlade malo resneje pristopili k pogajanjem z nami. Stranke pač moramo sprejemati, imamo okvir, ki je določen z akti posameznih načelnikov."

Bistveno pa je, da se dela počasneje, kot bi se sicer.

"No, mi pravimo, da delamo strokovno, zakonito in še bolj temeljito kot sicer," pojasnjuje sogovornica in doda, da se zaradi hitenja, ki je posledica izjemno kratkega razpoložljivega časa za posamezno stranko, lahko pogosteje zgodi kakšna napaka.

Pogosto pa pride tudi do položaja, ko stranka pri naročanju navede eno zadevo, referent si v skladu s tem vzame pet minut, potem pa pride cela družina z vlogami za več dokumentov.

Upravne zadeve, ki jih lahko uporabniki urejajo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji:



- izdaja listin:

osebne izkaznice,

potni listi,

vozniška dovoljenja,

prometna dovoljenja in postopki odmere davka na promet rabljenih motornih vozil,

naznanitve pogrešitev, izgub in tatvin osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj in prometnih dovoljenj;



- izdaja potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc;

- odločanje o denacionalizacijskih zahtevkih po 1. točki prvega odstavka 54. člena zakona o denacionalizaciji;

- vpis v register pridelovalcev grozdja in vina v okviru vinorodnih dežel;

- priglasitev in opustitev osebnega dopolnilnega dela ter pridobitev vrednotnice;

- izdaja kartice ugodnosti EU za invalide;

- prijava stalnega prebivališča in stalnega naslova v tujini;

- prijava začasnega prebivališča ter prijava in odjava začasnega naslova v tujini ter sprememba naslova v tujini;

- določitev naslova za vročanje.

Čakanje na gradbeno dovoljenje še daljše

Z vseh strani se vrstijo pritožbe, tudi iz gospodarstva, predvsem zaradi zastojev pri izdaji gradbenih dovoljenj, saj je doslej med nujne naloge spadala le obravnava že prej začetih postopkov, sprejemanje novih vlog pa ne. Vendar pa se je v teh dneh to spremenilo in na posodobljenem seznamu bistvenih nalog so med drugim tudi naloge izdaje gradbenih dovoljenj, izdaje odločb o legalizaciji in naloge izdaje uporabnih dovoljenj.

"Ampak kljub temu še vedno ni časovnega okvirja za vodenje posameznih upravnih postopkov v času stavke," poudarja Stanković.

Kakšne večje spremembe za zaposlene to ne prinaša, saj z enega od oddelkov za izdajo gradbenih dovoljenj poročajo, da so še pred zadnjo spremembo, ko so opravljali le 'nujne' naloge, imeli polne roke dela in povsem zapolnjen delovnik, kar znova pokaže na hudo kadrovsko podhranjenost nekaterih izpostav.

Na koncu ne moremo mimo vprašanja, kdaj bi se po pričakovanju sindikata stavka lahko končala. "Z veseljem bi karkoli napovedal, a žal ta stavka nima nekega določljivega konca. Najbolj vesel bi bil, če bi imeli neko podlago, da stavko vsaj zamrznemo, če že ne prekličemo," sklene sindikalist upravnih enot Stanković.

V četrtek jim je na srečanju uspelo zbližati stališča oziroma se dogovoriti o nekaterih morebitnih rešitvah, je potrdil Stankovič, ki pa o konkretnih rešitvah še ni mogel govoriti. Od vlade zdaj pričakuje osnutek stavkovnega sporazuma, ki ga bodo posredovali zaposlenim na stavkajočih upravnih enotah. Stankovič pričakuje, da se bodo zaposleni na upravnih enotah do osnutka opredelili do prihodnjega tedna, nato pa bodo vladi sporočili, ali so ga pripravljeni sprejeti ali ne, je poročala STA.

