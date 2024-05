Sindikat državnih organov Slovenije je ministrstvu za javno upravo sporočil, da bo večina upravnih enot, za zdaj 37 od 58, v sredo zaostrilo stavko do izpolnitve stavkovnih zahtev. Ministrstvo je medtem razširilo nabor bistvenih nalog, ki so po njihovem mnenju nujne za uresničevanje funkcij delovanja upravnih enot med stavko.

Zakon o stavki določa, da je na upravnih enotah treba zagotoviti izvajanje nalog, ki so bistvene za uresničevanje delovanja upravnih enot med stavko. Ministrstvo za javno upravo je objavilo razširjeni nabor nalog za upravne enote, ki bodo stavkale vsak dan. Tako je med drugim odločilo, da upravne enote izdajajo dokumente v vsakem primeru, ne le v nujnih primerih, kot je veljajo do zdaj v času stavke.

Predsednik sindikata Frančišek Verk je za STA poudaril, da ne gre za nujne naloge. "To je zastraševanje in pritisk na zaposlene," je poudaril Verk. Dejal je, da seznama vseh upravnih enot, ki bodo v sredo stavkale do izpolnitve nalog, še nimajo, da pa se bodo za to med drugim odločile vse največje upravne enote, torej upravne enote v Ljubljani, Mariboru, Celju in Kopru.

Zaposleni opozarjajo na nizke plače in preobremenjenost

Sindikat se je z vladno pogajalsko skupino po Verkovih besedah nazadnje srečal pred skoraj mesecem, to je 16. aprila, nova pogajanja z vlado glede dela na upravnih enotah pa za zdaj niso predvidena. Zaposleni na upravnih enotah s stavko opozarjajo na nizke plače in obremenjenost z velikim pripadom zadev. Med stavkovnimi zahtevami sta povišanje plač vsem zaposlenim na upravnih enotah za sedem plačnih razredov in izenačitev nazivov zaposlenih na upravnih enotah z nazivi na ministrstvih.

Ministrstvo za javno upravo je prejšnji teden pojasnilo, da nadaljujejo pogajanja s sindikati o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju, katerega ključni del je nova plačna lestvica. Ta predvideva "dodatne finančne učinke na povišanje plač javnih uslužbencev" s poudarkom na najnižje plačanih delovnih mestih, ki so tudi na upravnih enotah.

Stranke lahko večino upravnih zadev urejajo na katerikoli upravni enoti v Sloveniji, so še sporočili z ministrstva. Zaposleni na večini upravnih enotah so sicer ob sredah stavkali od 13. marca.