SDS iz Logarja nalašč ne bo delala mučenika

Številna so mnenja o (resničnem) ozadju prerivanja na desnici, ki smo mu priča v zadnjih tednih. Anže Logar, vidni član SDS, nekdanji član vlade in predsedniški kandidat, že dlje časa namiguje na to, da bi volivcem nemara lahko ponudil novo stranko. Ta bi morda desno od sredine zvabila tiste, ki se z Janševo SDS ne morejo ali ne želijo identificirati, levo od sredine pa se tudi ne vidijo. SDS se je dobro odzvala in Logarju postavila meje, meni politolog Igor Lukšič in dodaja: "Anže Logar pa je igro slabo odigral in si z njo zožil manevrski prostor."

Kot ocenjuje Lukšič, je SDS odreagirala politično modro. "Oni morajo zaščititi in so zaščitili jedro svoje politike, hkrati so Logarju tudi postavili meje. Jasno je, da ko bo začel ustanavljati stranko, je zadeva med njimi končana. Že v procesu njegovega osamosvajanja so mu v stranki povedali, da so zaznali, da začenja solirati in da ima to soliranje določeno mejo. In ko bo Logar prestopil to mejo, bo sam sprejel odločitev, da zapusti stranko SDS," pravi Lukšič.

Prepričan je, da Logarja stranka ne bo sama od sebe odslovila. "V SDS so se naučili, da če koga vržejo iz stranke, mu naredijo uslugo, saj ga s tem v slovensko javnost na nek način lansirajo kot odpadnika oziroma mučenika, ki ima potencial Antijanše. Te napake niso ponovili in so z njihovega stališča zelo modro odreagirali," meni sogovornik.

Z mencanjem se podira minulo delo

Z Logarjevega stališča se mu zdi problematičen njegov odziv v tistem delu, kjer pravi, da ne odhaja iz stranke, da je on pravzaprav vse svoje življenje v tej stranki in da je ne namerava zapustiti.

Kot pravijo številni politični komentatorji, je to po eni strani modra poteza, saj zdaj še ni čas, da bi Logar zapustil stranko, saj bi v času do volitev njegova poteza lahko izgubila zagon. "Po drugi strani pa je spet podrl to, kar je zgradil do zdaj, dojemanje, da se je nekako oddaljil od SDS. S svojo izjavo se je pravzaprav vrnil nazaj, kar pomeni, da je za SDS zadeva zdaj zaključena," pojasnjuje

Lukšič.

Stranka je v zadevi zelo dobro odigrala svojo vlogo, Logar pa ne. "Vseeno bi si lahko pustil malo več prostora, ne bi bilo treba, da se tako zaklinja k SDS. Na ta način bi vendarle lahko imel potem boljšo štartno osnovo, če res misli kdaj oditi iz SDS."

Gre res samo za dogovor med Janšo in Logarjem?

V medijih se med drugim pojavljajo špekulacije, da gre pri zadnjih dogodkih za nekakšen dogovor med Janšo in Logarjem in da je to le manever, kako pridobiti več desnosredinskih volivcev, hkrati pa na ta način na srednji rok z desnega pola iztisniti NSi.

Lukšič verjame, da bo Logarja v njegovem ravnanju vodila močna ambicija povzpeti se na čelo vlade. "Ne glede na to, ali obstaja kakšen dogovor ali ne, gre za to, da bi Logar rad bil mandatar, predsednik vlade. Bil je že minister za zunanje zadeve, kar je druga najmočnejša pozicija v vladi, višje od tega je le še mesto predsednika vlade. Ta ambicija je nekaj, kar ga upravičeno zanima, gre za mesto, za katero se mu verjetno splača potegovati. Če mu ne bo kazalo, da je to možno, potem je njegov manever neproduktiven. Logar mora v vsakem primeru po glasove tudi čez stranko SDS, iti mora v sredino. To je njegov interes," pojasnjuje.

Janšo in Logarja vendarle druži skupen interes

Janša si želi, pa če bo Logar ustanavljal kakšno stranko ali tudi ne, z njim v SDS ali v novi stranki pridobiti še dodatnih od pet do deset levosredinskih glasov oziroma glasov, ki so sveži za desnico in ki bi mu omogočili potem sestavo nove vlade. "Ne glede na to, ali gre za dogovor med njima, oba delata v skladu z interesom, da bi desna sredina prevzela oblast. S tega stališča je njun interes skupen, saj ni interes Logarja postati predsednik leve vlade," pravi Lukšič.

Ne glede na vse pa je videti, kot da SDS več kot do 25 odstotkov glasov volilnega telesa ne more prepričati, kar že leta kažejo tudi javnomnenjske raziskave. Kaže se izrazita odbojnost večine volilnega telesa zoper stranko in njenega vodjo. Kje je razlog za takšen "stekleni zid"?

"Problem SDS je v tem, da so tako konsistentna stranka, in s tem, ko gradijo in utrjujejo to svojo konsistentnost in notranjo trdnost, so seveda odbojni za vse tiste, ki niso pristaši te stranke. To je pravzaprav protislovje, v katerega so ujeti. Če imate 'razpuščeno stranko', kar je značilnost recimo naše sredine, potem dobiš vsakokrat nov obraz, ki na volitvah zbere tudi precej več kot 30 odstotkov glasov. Vendar pa so to pravzaprav vedno bolj ali manj isti glasovi s podobno mentaliteto, ki so hkrati nepovezljivi in niso trdni. Tako se to telo po letu dni vladanja razpusti. SDS so za vse druge odbojni ravno zaradi tega, ker so tako trdni. Za malo bolj svobodoljubne imajo premočno notranjo ideološko in sledniško kohezijo. V tem nasprotju med enim in drugim polom pač živimo," pojasnjuje Lukšič.

Foto: STA

Nekateri komentatorji menijo, da je pri nas prostor za sredino na način, da se med tema dvema poloma vzpostavi neka tretja stranka. "To je tisto, kar Logar misli, da poskuša in da je to tisto, kar je naredil Pahor. Logarja so poskušali pozicionirati kot 'Pahorja z desnice'. Ne, 'Pahor z desnice' ni možen," poudarja Lukšič in ocenjuje, da bi se morala SDS za kaj takega bistveno bolj razformirati, kar pa se seveda ne bo zgodilo. "Ob Janši je nemogoče narediti sredinskega kandidata, ki bi v to prepričal več kot 50 odstotkov volilnega telesa," še poudarja.

Ankete merijo čustva, ne politične moči

Zadnji rezultati ankete Mediane kažejo skok v Logarjevi popularnosti, saj se je povzpel na vrh lestvice priljubljenosti. Koliko lahko sploh zaupamo tem anketam tako daleč pred volitvami?

"Generalno lahko zaupamo v to, da vidimo, kako javnost emocionalno doživlja določenega kandidata. Logar je od predsedniških volitev stalno pri vrhu, skoki oziroma padci so minimalni. Gre bolj za to, da vemo, da ta tip ankete ne meri ne politične moči ne političnega ugleda. Se pravi, ne nagrajuje tistega, ki vleče politične poteze, ampak tistega, ki se zdi ljudem dovolj nevtralen, celo neškodljiv," opisuje sogovornik.

Hkrati to ne pomeni tudi glasov volivcev. "Ti, ki navijajo, da bi Logar moral čim prej ustanoviti svojo stranko, ne razumejo, da tega prostora, v katerega bi se on rad lansiral in v katerem dobiva popularnost, preprosto ni. Ta popularnost ni politična popularnost, ker za sabo nima enotnega volilnega telesa, ima samo moralno telo. Tisti del ljudi, ki se jim zdi dobro, da je Logar ugotovil, da Janša ni v redu in da tudi Golob ni v redu," je pojasnil Lukšič.

V Sloveniji se številni ljudje ne identificirajo ne z enim ne z drugim. "Potem rečejo, da ta bi pa morda lahko bil naš predstavnik ali pa v moralnem smislu je. Žanje neke simpatije, nima pa politične moči oziroma sposobnosti, da aktivira volivce," je sklenil Lukšič.