NSi: Občutek imamo, da sta SDS in Logar dogovorjena, ne bi bilo prvič

V drugi opozicijski stranki NSi dogajanje v SDS in ugibanja, ali gre morda zgolj za "predstavo za javnost", komentirajo zadržano. "Naše ponudbe za sodelovanje so bile vedno iskrene," je zatrdil vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. Foto: STA

V NSi ob v javnosti izraženih različnih pogledih SDS in njihovega poslanca Anžeta Logarja na politično delovanje slednjega poudarjajo, da se ne morejo znebiti "občutka, da so stvari dogovorjene". "Gotovo ne bi bilo prvič," je komentiral vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj. Obenem je ocenil, da je prenova slovenske desne sredine zdaj realnost.

V SDS so namreč po torkovi seji izvršilnega odbora stranke podali oceno, da ne obstaja več dvom, da poslanec SDS Logar ustanavlja lastno stranko. Njegove izključitve iz stranke ali poslanske skupine sicer niso predlagali, a so obenem sporočil, da njegove nastope odslej v SDS štejejo za stališča stranke v nastajanju.

V drugi opozicijski stranki NSi dogajanje v SDS in ugibanja, ali gre morda zgolj za "predstavo za javnost", komentirajo zadržano. Vodja poslanske skupine Cigler Kralj pa je danes poudaril, da vsakogar, ki se pridruži želji in aktivnostim za prenovo slovenske desne sredine, pozdravljajo.

V stranki bi radi ponudili alternativo vladi

"Naše ponudbe za sodelovanje so bile vedno iskrene," je zatrdil. V stranki so namreč prepričani, da je treba do naslednjih parlamentarnih volitev, če bodo redne torej do leta 2026, okrepiti desnosredinski blok in ponuditi alternativo aktualni vladi Roberta Goloba.

Prvak NSi je sicer pred prihajajočimi evropskimi volitvami med drugim roko sodelovanja ponudil tudi Logarjevemu društvu Platforma sodelovanja, ustanovljenemu maja, a z njihove strani dobil košarico.

Logar je medtem v današnjem odzivu na oceno matične stranke zapisal, da glede političnega udejstvovanja izven stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Distanciranje SDS od njegovih nastopov pa je označil za prekomerno in nesorazmerno.