Kritični do štempljanja, a sami službenih obveznosti ne izpolnjujejo

Medtem ko so opozicijski poslanci izjemno kritični do novega zakona o evidentiranju delovnega časa smo preverili, kako marljivi so sami pri opravljanju svojih službenih obveznosti. Mednje med drugim sodi tudi udeležba na glasovanjih v državnem zboru, kjer se sprejemajo pomembne politične odločitve za prihodnost Slovenk in Slovencev.