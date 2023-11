"Štempljanje": inšpektorat bo nadzor zamaknil v leto 2024

Gospodarski minister Matjaž Han je za sejo vlade na podlagi pozivov delodajalcev napovedal tudi pogovor o noveli zakona o evidencah, ki bi se morala začeti uporabljati v ponedeljek. Strinja se, da je neživljenjska in jo velja zamrzniti. Medtem ko delodajalci, potezo pozdravljajo, sindikati morebitni zamrznitvi novele ostro nasprotujejo. Medtem so na na inšpektoratu za delo napovedali, da bodo napovedano usmerjeno akcijo nadzora prestavili na začetek leta 2024.

Potem ko je tik pred zdajci prišlo do zapleta v zvezi z novelo zakona o evidentiranju delovnega časa, pri čemer naj bi bila v igri tudi njena zamrznitev, na Inšpektoratu RS za delo napovedujejo zamik napovedane usmerjene akcije nadzora na začetek leta 2024. Kot so pojasnili, so se za to odločili zaradi številnih novosti, ki čakajo podjetja.

Kot so dejali na inšpektoratu, novela vnaša številne novosti, v tej luči pa pričakujejo, da bodo imela nekatera podjetja pri implementaciji težave, "zato tudi časovni zamik".

Ob tem so poudarili, da so vsem delodajalcem s sodelavci na ministrstvu za delo "vedno na voljo, da na nas naslovijo strokovna vprašanja, preko katerih jim bomo nudili strokovno pomoč, da pravilno prenesejo novosti zakona".

Usmerjeno akcijo nadzora pa bodo torej začeli šele v začetku leta 2024. Z njo bodo preverjali, ali so delodajalci uspešno prenesli novosti zakona v prakso.

"Upoštevali bomo načelo sorazmernosti, torej če bomo prepoznali majhne kršitve, večino zadev pa bo imel delodajalec pravilno urejene, bodo inšpektorji izrekali opozorila oziroma opomine. V primeru, da bodo inšpektorji pri delodajalcih prepoznali večje, sistematične oziroma dalj časa trajajoče kršitve delavskih pravic, pa bodo temu tudi primerno ukrepali," so dodali.

Han: Zakon gre v življenje in se vidi, da pač ne funkcionira

Gospodarski minister Matjaž Han je pred sejo vlade novinarjem potrdil, da bo danes zaradi številnih pripomb gospodarstva odprl vprašanje novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Glede na to, da je bila novela usklajena na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS) in sprejeta v DZ, je ocenil, da "včasih pisana beseda /.../ v nekem zakonu še ne pomeni, da je življenjska in da je izvedljiva".

Četudi je novela v veljavi že od 20. maja in so imeli delodajalci pol leta za priprave na spremembe, ki naj bi se začele uporabljati v ponedeljek, se mu razvoj dogodkov ne zdi nič posebnega. "Zakon gre v življenje in se vidi, da pač ne funkcionira in ga je treba spremeniti. Za to je politika," je menil. "Jaz pri tem ne vidim nekih velikih političnih vprašanj," je pristavil.

Sam se zavzema, da bi se politiki zdaj hitro dogovorili o spremembi člena, s katerim bi prestavili izvajanje novele, denimo za pol leta, v tem času pa pripravili "nek življenjski zapis". Najslabše pa bi po njegovem bilo, da bi imeli izjeme od evidentiranja, saj da morajo biti pravila igre približno enaka za vse.

Spletni portal N1 je sicer v sredo poročal, da naj bi se koalicija v torek dogovorila, da bo zakon o evidentiranju delovnega časa popravila, v tem času pa naj bi bila lahko novela zamrznjena. Inšpekcija naj do popravkov zakona ne bi izvajala nadzora nad izvajanjem novele.

Na ministrstvu za delo, ki je nosilec sprememb zakona, teh informacij ne komentirajo, STA pa je iz njihovih vrst neuradno izvedela, da ne držijo. Minister za delo Luka Mesec je sicer ob prihodu na sejo vlade za petek napovedal novinarsko konferenco na to temo.

Delodajalci: zakon prinaša dodatno birokracijo

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so morebitno zamrznitev pozdravili, saj po njihovem mnenju zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti prinaša dodatno birokratsko oviro in finančno breme za gospodarstvo. "Mnogi obrtniki in podjetniki se te dni obračajo na nas in z zaskrbljenostjo ugotavljajo, da zakona ne bo mogoče izvajati v praksi. Sprašujejo se, kako se bo evidentiranje izvajalo v praksi, na terenu," so sporočili iz OZS.

Dodajajo, da so predlogu zakona nasprotovali že od samega začetka in s konkretnimi primeri opozarjali na to, da zakona ne bo moč izvajati v praksi. "Zakon prinaša dodatno birokracijo, dodatne stroške delodajalcem, ne sledi novim oblikam dela, obenem pa ne prinaša nikakršnih zagotovil, da se zlorabe oz. kršitve ne bodo več dogajale," je pojasnil predsednik OZS Blaž Cvar.

Povsem drugačnega mnenja so o morebitni zamrznitvi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), kjer opozarjajo, da je bil zakon popravljen že leta 2022 zaradi številnih kršitev v zvezi z delovnim časom in zagotavljanjem počitkov. "A šele zdaj, tik pred uveljavitvijo pa na naše začudenje vzbuja orkestrirano nasprotovanje delodajalcev. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han je za medijski portal N1 včeraj celo izjavil, da je zakon neizvedljiv, saj podjetja ne vejo kako naj ga realizirajo. A to nikakor ne drži," poudarjajo v ZSSS.

ZSSS: zamrzovanje na področju temeljnih človekovih pravic

V ZSSS, ki jo vodi Lidija Jerkič, so spomnili, da so na seji Ekonomsko-socialne sveta (ESS) septembra lani vsi trije socialni partnerji soglasno podprli spremembe zakona o evidencah delovnega časa. Spomnili so, da so delodajalci na novinarski konferenci po seji ESS jasno in nedvoumno izrazili prepričanje, da "spremljanje delovnega časa zaposlenih za delodajalce ni nič novega, saj to že od nekdaj počnejo, da lahko obračunajo plače." V ZSSS se zato sprašujejo ali imajo predstavniki delodajalskih organizacij, članic ESS, izredno kratek spomin ali pa se zgolj sprenevedajo. "Dopuščamo pa tudi možnost, da več ne poznajo pomena besede kompromis in soglasje," so poudarili.

V ZSSS ostro nasprotujejo “kakršnimkoli poskusom delodajalcev, ki bi pomenili zamrznitev oziroma prestavitev uporabe določb zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti in s tem povezane uporabe določb, ki se vežejo na evidenco delovnega časa”. Dodajajo, da če bo vlada sledila delodajalskim pozivom po zamrznitvi novele zakona, bo to pomenilo, da je pričela z uvajanjem tako imenovane politike »zamrzovanja« na področju temeljnih človekovih pravic, "vključno s pravico do počitkov in odmorov na področju delovnih razmerij".