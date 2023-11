Boštjančič: Socialni transferji se bodo deloma usklajevali z inflacijo

Po današnji seji vlade so za medije spregovorili minister za finance Klemen Boštjančič in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Mesec je pojasnil, da zakona o evidencah ne bodo ustavljali, podjetjem in zaposlenim pa dajejo tri mesece časa za pripombe. V primeru, da se bodo pokazale težave, bodo zakon popravljali, je pojasnil Medtem je minister Boštjančič povedal, da se bodo socialni transferji deloma usklajevali z inflacijo in da zamrznitve usklajevanja plač v javnem sektorju ne bo.

Minister za finance Klemen Boštjančič je po seji vlada pojasnil, da dopolnila med drugim določajo, da se bodo transferji, ki se usklajujejo po zakonu o usklajevanju transferjev, v letu 2024 uskladili, in sicer v višini 70 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin, ki jo ugotovi statistični urad v obdobju od decembra 2022 do decembra 2023.

"Z nekoliko omejenim usklajevanjem do določene mere ohranjamo življenjski standard prejemnikov socialnih transferjev, hkrati pa omejujemo pritisk na rast inflacije," je ocenil. Avtomatična indeksacija socialnih transferjev z inflacijo je namreč po njegovih besedah eden od dejavnikov, ki lahko v okolju z relativno visoko inflacijo povzroča dodatne inflatorne pritiske in s tem prispeva k vztrajanju inflacije.

Pri pokojninah vlada z dopolnili predvideva, da bi se prihodnje leto uskladitev delno opravila že pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov v januarju, in sicer v višini 8,2 odstotka. To je višina redne uskladitve, ki jo po zadnjih podatkih kaže izračun Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar), je navedel. Končna uskladitev pa se bo po njegovih besedah v skladu s pokojninskim zakonom opravila pri izplačilu pokojnin za mesec februar, pri tem se bo poračunala delna uskladitev, izplačana v januarju.

S predlaganimi dopolnili se črta tudi člen, ki je določal, da se vrednost plačnih razredov v javnem sektorju iz plačne lestvice v letu 2024 ne uskladi. Z umikom te določbe so v sindikatih pogojevali nadaljevanje pogajanj. V primeru sprejetja prepovedi usklajevanja v letu 2024 pa so zagrozili z zaostrovanjem aktivnosti. Kot je povedal Boštjančič upajo, da se pogajanja s sindikati javnega sektorja čimprej nadaljujejo, plače javnih uslužbencev pa se tako vračajo na pogajalsko mizo. Ob tem je znova poudaril, da sistem plač v javnem sektorju želijo sistemsko urediti.

Mesec: Podjetja imajo tri mesece časa za pripombe

Minister Luka Mesec se je odzval na dileme, ki so se sprožile v zvezi z evidentiranjem delovnega časa. "Zakon se bo uveljavil s ponedeljkom, bomo pa odprli mail evidence.mmdsz@gov.si, na katerega bodo lahko tako zaposleni kot podjetja, ki bodo naleteli na težave pri izvajanju tega zakona, pošiljali vprašanja in pripombe, ki jih bodo obravnavali naši strokovni sodelavci. Po treh mesecih bomo, če bo to potrebno, zakon popravljali," je povedal Mesec.

Glede odmora za malico je pojasnil, da to opredeli delodajalec v svojih internih aktih in znotraj tega ni nobenih sprememb. "Funkcionarji se ne štempljajo, ker namen zakona ni omejevati svobodo, ampak to, da ljudje plačilo za opravljeno delo. Funkcionarji dobimo plačilo za opravljeno delo, pri nas to ni nikoli vprašanje," je povedal Mesec. Tudi samostojni podjetniki se ne bodo štempljali. Mesec je znova pojasnil, da se elektronska evidenca, ki je edina resna sprememba tega zakona uporablja, kadar inšpektorat zazna kršitve ali če sindikat oziroma kolektiv zaposlenih, ki je nezadovoljen glede izplačevanja ur, to predlaga delodajalci.