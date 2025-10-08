Šest reprezentativnih sindikalnih central ne podpira morebitnega referenduma o pokojninski reformi. O njej je bil dosežen širok družbeni konsenz, reforma, ki bi jo pripravljali v naslednjih letih, pa zaradi dogajanja v Evropi in svetu ne bi prinesla toliko pozitivnih sprememb prav za najbolj ranljive, so dejali na današnji novinarski konferenci.

Kot ključni dosežek reforme vidijo to, da zahtevana delovna doba ostaja 40 let. Minimalna upokojitvena starost pa bo ob uveljavljanju osebnih okoliščin za ženske znašala 57 let in za moške 58 let, kot že danes.

"Reforma z zdajšnjo vsebino je dobra odločitev," je menil predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj. "Treba je pogledati celotno sliko, ne pa vleči iz nje samo podrobnosti", je pozval.

Podobnega mnenja je predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Cel paket ukrepov je po njegovem prepričanju "dober paket".

Andrej Zorko Foto: STA

"Če reforma pade, bodo najbolj kratko potegnili tisti z najnižjimi plačami in tisti z najnižjimi pokojninami," je posvaril predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber.

Pasti zavrnjene reforme

Če bo reforma na referendumu zavrnjena, tako denimo ne bo dviga invalidskih prejemkov, vdovskih in družinskih pokojnin, ki je predviden že z letom 2026, so opozorili. Prav tako bi odmera za izračun pokojninske osnove ostala pri 63,5 odstotka in se ne bi po prehodnih obdobjih dvignila na 70 odstotkov.

Poleg tega ne bi bilo omogočeno povečanje odmernega odstotka za tri odstotne točke za vsako leto dela nad 40 let za tiste, ki še nimajo starostnega pogoja za upokojitev. Še naprej bi veljala omejitev pri uveljavljanju višjega odmernega odstotka za tiste, ki imajo več kot tri otroke. Zimskega dodatka za upokojence pa ne bi bilo.

Branimir Štrukelj Foto: STA

Tisti, ki so začeli delati zelo zgodaj, morajo že zdaj delati več kot 40 let. To se z morebitno zavrnitvijo reforme na referendumu ne bi spremenilo. Pač pa bi se z reformo možnost zniževanja starosti zaradi zgodnjega začetka dela premaknila z 18 na 20 let, je povedal Zorko.

Nespremenjeni pogoji za poklicne pokojnine

Hkrati poudarjajo, da ostajajo nespremenjeni pogoji za pridobitev poklicne pokojnine denimo za gasilce in vojake. Ti se še vedno lahko glede na osebne okoliščine upokojijo najprej v starosti 53 let ali kasneje, kot že zdaj.

Glede podaljšanja referenčenega obdobja za izračun pokojninske osnove izpostavljajo, da bo precej višji odmerni odstotek izničil negativni učinek tega ukrepa. Na tiste, ki se jim pokojnina odmerja od najnižje pokojninske osnove, pa podaljšanje referenčnega obdobja ne bo imelo nobenega učinka. Kot je povedala predsednica Konfederacije novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost Evelin Tožbar, bo njihova prva pokojnina po prehodnih obdobjih približno 11 odstotkov višja kot zdaj.

Po besedah predsednika Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakoba Počivavška (na fotografiji) zavračajo tudi trditve o realnem padanju pokojnin zaradi novega načina njihovega usklajevanja, saj reforma ohranja tako usklajevanje z inflacijo kot z rastjo plač. Foto: STA

Ob očitku o nespremenjeni prispevni stopnji delodajalcev za pokojninsko zavarovanje, ki ostaja precej nižja od prispevne stopnje delavcev, pa pojasnjujejo, da so prispevne stopnje predmet drugih zakonov. "Ko bo to na mizi, si bomo prizadevali, da se stopnji izenačita," je zagotovil Albert Pavlič iz Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost.