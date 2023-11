Obvezno "štempljanje": si je vlada tik pred zdajci premislila?

Med možnostmi, kako naprej, se po neuradnih podatkih N1 v prvi vrsti omenja zamik izvajanja zakona, dokler se v koaliciji ne dogovorijo, kako natančno ga popraviti, na primer tako, da sprejmejo določene izjeme, da se zakon ne bi izvajal v poklicih, kjer to ni ne mogoče in ne smiselno.

Med možnostmi, kako naprej, se po neuradnih podatkih N1 v prvi vrsti omenja zamik izvajanja zakona, dokler se v koaliciji ne dogovorijo, kako natančno ga popraviti, na primer tako, da sprejmejo določene izjeme, da se zakon ne bi izvajal v poklicih, kjer to ni ne mogoče in ne smiselno. Foto: Shutterstock

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je za medij N1 povedal, da je zakon napisan tako, da ni izvedljiv, in da bo koalicija morala priznati, da je aprila letos z večinsko podporo zakonu naredila napako.

V vladni koaliciji naj bi na torkovem na hitro sklicanem sestanku, na katerem je bil prisoten tudi minister za delo Luka Mesec, med drugim ugotovili, da bi bilo v določenih panogah določila zakona tako rekoč nemogoče izvajati oziroma bi bili pri mnogih poklicih z njim postavljeni neživljenjski pogoji, še piše N1.

Po izteku polletnega prehodnega obdobja se bo v ponedeljek začela uporabljati novela zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki predvideva beleženje dodatnih podatkov o delovnem času in uvaja obvezne elektronske evidence za kršitelje. Sledila bo usmerjena akcija nadzora po vseh panogah, ki bo trajala še tudi v prvem polletju 2024. (STA)

Minister za gospodarstvo Matjaž Han upa, da bo mogoče doseči tako imenovani gentlemanski dogovor. Foto: STA

"Sem za to, da se delavce zaščiti in da je v tej državi red. Vendar je ta zakon žal napisan tako, da je neizvedljiv. Podjetja ne vedo, kako naj ga realizirajo, in tudi delavci bodo imeli zaradi tega zakona težave. Že tako imamo veliko gospodarskih in ekonomskih težav, zato se mi ne zdi v redu, da sprejmemo nek zakon samo zato, da bomo lahko naredili kljukico, v bistvu pa je neživljenjski. Mislim pa, da lahko vendarle sklenemo nek 'gentlemanski dogovor' v primeru, da bomo vedeli, kakšna bo novela zakona, ki bi lahko začela veljati v roku meseca dni," je po poročanju medija N1 dejal minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Več o tem, kako se bodo stvari odvijale, naj bi bilo znano že v četrtek.