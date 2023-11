Obtoženi Janez Janša ni imel nobenega ugovora na spremembo tožbe, ki jo je avgusta predlagal zagovornik, v kateri se mu očita hujše kaznivo dejanje obrekovanja, namesto žaljive obdolžitve, kot se je tožba glasila sprva. Senat je predlogu za spremembo takrat ugodil. Obravnava se je tako lahko začela.

Sodni postopek se je začel z branjem člankov, ki jih je kot dokazno gradivo predlagal Bojan Veselinovič. Članki, v katerih so pisali o smrti Meška leta 2010, so bili objavljeni na portalih 24ur, RTV Slovenija, Finance in Dnevnik.

Bojan Veselinovič je prek pooblaščenca nato uveljavljal premoženjsko-pravni zahtevek, po katerem mu je Ivan Janez Janša dolžan kot odškodnino za duševne bolečine zaradi razžalitve plačati 7.209,80 evra z nakazilom na njegov TRR. Rok za plačilo je 15 dni po pravnomočnosti sodbe.

Janša je dokazno gradivo – članke – komentiral takole: "Kar je bilo prebrano, je samo se dodatno potrdilo, da Meško v svoji novinarski karieri ni bil konfliktna oseba, sodeloval je v številnih uredništvih, nikjer ga niso šikanirali, v situacijo šikaniranja je prišel šele, ko je njegov šef postal Veselinovič. Iz tega izhaja, da je bil podvržen mobingu, grožnjam, in to tudi v času, ko je bil bolan, kar je bilo očitno zaradi njegovih številnih bolniških odsotnosti. Meško je tako prišel v situacijo, ko je šikaniranje poslabšalo njegovo zdravstveno stanje."

Janšev odvetnik Franci Matoz je izjavil, da premoženjsko-pravnega zahtevka ne priznavajo.

Fišer: Obtožencu je kaznivo dejanje dokazano

V zaključni besedi je Veselinovičev zagovornik Gorazd Fišer povedal: "Obtožencu je kaznivo dejanje dokazano. Že iz zagovora obtoženca izhaja, da je obtoženi takrat s položaja predsednika vlade objavil navedeni tvit, v katerem je Veselinoviča označil kot sodelavca pri umoru novinarja. Dobro je vedel in se tudi zavedal, da Meško ni umrl zaradi kaznivega dejanja umora, da Veselinovič ne more biti sodelavec pri umoru novinarja, saj umora ni bilo. Obtoženi se je zagovarjal, da Meško ni umrl zaradi sekire ali noža, temveč da je Veselinovič pripomogel k poslabšanju zdravja, kar je vodilo do smrti novinarja. Obtoženi je visoko izobražena oseba, ki je opravljala številne pomembne funkcije. Ne gre torej za 'kar nekoga', ki bi po družbenih omrežjih trosil neumnosti, temveč za osebo, ki je to storila s točno določenim namenom in ta namen je bil tudi dosežen. Tvit je pomenil piko na i k temu, da se je Veselinovič poslovil s takratne funkcije direktorja STA, za kar si je obtoženec prek Ukoma z v javnosti dalj časa spremljanim početjem vseskozi prizadeval."

Fišer je dodal: "Sodišče bo moralo odločiti še o kazenski sankciji oziroma zaporu za obtoženca, je pa treba poudariti, da pri njem olajševalnih okoliščin ni, kvečjemu oteževalne, saj gre za specialnega povratnika."

Za Janšo predlaga pogojno obsodbo s precej daljšo preizkusno dobo kot pri prejšnjem primeru, ko je bil obsojen za podobno kaznivo dejanje, ali pa naj se izreče ustrezna enotna kazen za obe kaznivi dejanji.

V zaključni besedi je Veselinovič povedal: "Od Janeza Janše ne pričakujem niti opravičila niti denarja, temveč pričakujem zgolj pravično sodbo, ki bo v poduk Janezu Janši in njemu podobnim. Odškodnino, ki mi jo bo nakazal obtoženi, bom nemudoma preusmeril na območno združenje Rdečega križa za pomoč žrtvam poplav."

Matoz: Veselinovič je Meška šikaniral, ki je zato umrl

Janšev zagovornik Matoz pa je za konec dejal: "Dokazni postopek je pokazal, da je Veselinovič Mešku odpoved vložil takrat, ko je bil ta že hudo bolan, in je sumil, da ima raka. Jasno je, da je bil Meško s strani Veselinoviča šikaniran, kar je na tiskovno konferenci leta 2009 potrdilo več prič. Janša ni zanikal, da je napisal sporni tvit, a je pojasnil, da je bilo v medijih leta 2009 veliko zapisano o brutalnem obračunavanju Veselinoviča z Meškom. Zapis je Janša na twitterju zapisal zato, ker se Veselinovič predstavlja za neko moralno avtoriteto, kar pa ni, saj je šikaniral hudo bolnega novinarja in tem ravnanjem prispeval k poslabšanju njegovega zdravstvenega stanja in posledično k smrti. Leta 2021 je Janša tvit objavil zato, ker se je Veselinovič "delal pametnega" in dajal moralne nauke, čeprav je sam vrgel bolnega novinarja na cesto. Na podlagi vsega si je Janša ustvaril mnenje, ki ga je nato tudi zapisal na Twitterju."

Postopek je stekel že marca

Spomnimo, sodni postopek proti Janezu Janši se je začel marca letos, nadaljeval maja in avgusta, vmes so ga zaradi odsotnosti obtoženega tudi že dvakrat preložili.

Bojan Veselinovič je prvaku opozicijske SDS sprva očital kaznivo dejanje žaljive obdolžitve, na zadnji obravnavi 28. avgusta pa je zagovornik Veselinoviča Gorazd Fišer predložil spremembo tožbe, v kateri se obtoženemu Janši očita hujše kaznivo dejanje obrekovanja. Senat je predlogu za spremembo ugodil.

Janševa obramba je izrazila potrebo po dodatnem času za pripravo nadaljnje obrambe obtoženega oziroma za pripravo na spremenjeno tožbo. Nadaljevanje obravnave so preložili na 16. oktober, a so jo preklicali. Kot so za Siol.net pojasnili na okrožnem sodišču v Celju, je bil razlog za preklic današnje obravnave bolezen obtoženčevega zagovornika Francija Matoza.

Janša Veselinoviča označil za "sodelavca pri umoru"

Očitki nekdanjega direktorja STA Veselinoviča v zasebni tožbi se nanašajo na Janšev tvit maja 2021, v katerem je takratni premier zapisal: "Neverjetno za EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi STA in za to mesečno pokasira 8.500 evrov. Več kot predsednik republike."

Tvit se nanaša na dogajanje leta 2009, ko je Veselinovič tedanjemu odgovornemu uredniku Borutu Mešku vročil izredno odpoved zaposlitve, ta pa je pozneje umrl zaradi bolezni.