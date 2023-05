Na sojenju Janši pričal nekdanji namestnik odgovornega urednika STA, Urbanija se je opravičil

Očitki nekdanjega direktorja STA v zasebni tožbi se nanašajo na Janšev tvit maja 2021, v katerem je takratni premier zapisal: "Neverjetno za EU v 21. stoletju, da sodelavec pri umoru novinarja še vedno vodi STA in zato mesečno pokasira 8.500 evrov. Več kot predsednik republike."

Zapis se je nanašal na dogajanje leta 2009, ko je Veselinovič tedanjemu odgovornemu uredniku Borutu Mešku vročil izredno odpoved zaposlitve, ta pa je pozneje umrl zaradi bolezni. Nekdanji direktor STA je sicer zatrdil, da o Meškovi hudi bolezni v času njegovega delovnega razmerja in ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni vedel ničesar.

Pred sodnico nekdanji namestnik odgovornega urednika Pivk

Na današnjem naroku so zaslišali Pivka, ki je bil med leti 2007 in 2009 urednik gospodarskega uredništva, hkrati pa skupaj z Urbanijo, ki je bil urednik notranje redakcije, tudi Meškov namestnik. Senatu pod vodstvom sodnice Leonide Jager je pojasnil, da sta se, kadar je bil Meško odsoten, z Urbanijo sproti dogovarjala glede tega, kdo ga bo nadomeščal.

Kot je povedal, je bil z Meškom in Urbanijo v korektnih odnosih, za Meškovo hudo bolezen pa da v času, ko je ta še bil na STA, ni vedel. Na pripombo Janše, da je to glede na večkratno bolniško odsotnost odgovornega urednika čudno, je dejal, da Meško podrobno sodelavcem o bolezni ni govoril. "Nekaj dni po tem, ko je dobil odpoved, sem mu pomagal, ko je prišel po svoje stvari. Takrat sem ga vprašal, kako je, pa mi je odgovoril, da ga nekaj boli hrbet," je dejal Pivk.

Pričal tudi zaposleni na STA

Priča, ki je na STA zaposlena še danes, je glede domnevnih pritiskov Veselinoviča na odgovornega urednika zaradi zahtev po vsakodnevnem poročanju povedala, da sam tega ni razumel kot pritisk, saj ni šlo za vmešavanje v uredniško politiko. Seznanjen je bil s tem, da je Meško že pred prekinitvijo delovnega razmerja prejel opomin pred odpovedjo, in tudi z dopisom zastopstva uredništva, ki je terjalo njegov odstop.

O tem, da bi Veselinovič Meška kakorkoli šikaniral, ne ve ničesar, saj mu o tem ni govoril, ve pa, da je med njima očitno prihajalo do nestrinjanja pri načinu dela. Janšev tvit, ki je predmet obtožnice, je ocenil kot nekaj, kar je pod nivojem, in dejal, da bi se tudi sam v takem primeru zagotovo odločil za tožbo. Sicer pa Janševih tvitov niti ne bere več, odkar je ta STA označil za ventilator laži.

Debata na današnjem naroku je sicer večkrat ušla tudi na negotovo delovanje STA v času zadnje Janševe vlade, ko je bilo ustavljeno financiranje agencije. Na vprašanje Janševega zagovornika Francija Matoza, zakaj je po njegovem mnenju prišlo do tega, je Pivk odvrnil, da tega ne ve, najbolje pa je, da o tem povpraša svojega klienta.

Pivk je tudi zavrnil besede Janše, da je STA v času epidemije več poročala o protestih proti vladi kot o ukrepih za zajezitev epidemije, saj da so njihovi novinarji dnevno spremljali novinarske konference Ukoma in poročali o vseh preostalih vidikih glede zdravstvenih razmer.

Janša: To drastično dejanje gotovo ni prispevalo k njegovi ozdravitvi

Obtoženi je bil po naroku kljub vsemu zadovoljen s pričanjem, saj naj bi bilo popolnoma jasno, da razmere na STA v času, ko je bil Meško vržen na cesto, niso bile takšne, da bi opravičevale rigorozno dejanje direktorja, ki je imel tudi možnost razrešenega urednika zaposliti na mestu novinarja. "Ne glede na to, ali so vedeli za bolezen ali ne, to ne opravičuje tega, da človeka vržeš na cesto. To drastično dejanje gotovo ni prispevalo k njegovi ozdravitvi," je dejal Janša.

Veselinovič zgrožen nad zlorabo žalostne zgodbe

Veselinovič je njegove besede ocenil kot grobo reinterpretacijo povedanega in takih izjav pričakuje še več. Zgrožen je nad zlorabo žalostne zgodbe, ki se je končala s smrtjo. Če bi to bil njegov največji greh, bi se o njegovi smrti govorilo že ob začetku zadnje ofenzive na STA, je dejal Veselinovič in zanikal, da bi Meško brez zaposlitve ostal v času bolniške odsotnosti.

Naslednji narok je sklican za 16. junij, ko na sodišču pričakujejo Urbanijo.