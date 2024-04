V izjavi je izrazil pričakovanje, da bodo zaveznice in partnerice ZDA sledile s svojimi sankcijami. Z ukrepi želijo med drugim stopnjevati pritisk, s katerim bi zmanjšali vojaške zmogljivosti in učinkovitost Irana, je dejal. Obenem po njegovih besedah nadaljujejo tudi utrjevanje zračne in protiraketne obrambe ter sistema zgodnjega opozarjanja po Bližnjem vzhodu.

ZDA bodo nadaljevale s pritiskom

Spomnil je, da so ZDA v zadnjih treh letih uvedle sankcije proti šeststo posameznikom in organizacijam, ki so povezane s terorizmom, zlorabami človekovih pravic in podporo posredniškim terorističnim skupinam, kot so Hamas, hutijevci in Hezbolah. "Pritisk se bo nadaljeval. Pri ukrepih proti iranski vladi za zlobna in destabilizacijska dejanja ne bomo oklevali," je zagotovil Sullivan.

Pred njim je sankcije že napovedala tudi ameriška finančna ministrica Janet Yellen, ki je dejala, da dejanja Irana ogrožajo stabilnost regije, s sankcijami pa da želijo postaviti nove ovire za tovrstno dejavnost Teherana. Kot je zagotovila, bodo na mizi vse možnosti.

Z novimi sankcijami tudi Evropa

Nove sankcije proti Iranu načrtuje tudi Evropska unija. Kot je po videokonferenčnem zasedanju zunanjih ministrov povezave v torek zvečer sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell, nameravajo razširiti sankcije, ki jih je EU proti Teheranu uvedla zaradi dobav brezpilotnih letalnikov za Rusijo, ki jih ta uporablja v napadih na Ukrajino.

Sankcije bi lahko po novem vključevale tudi rakete, saj trenutno veljajo zgolj za drone. Poleg tega bi lahko veljale za dobave iranskega orožja zaveznikom Teherana v regiji, na primer v Libanonu, Siriji, Jemnu in Iraku.

Iran je v soboto zvečer proti izraelskemu ozemlju izstrelil več kot tristo dronov in raket, ki pa jih je Izrael s pomočjo zaveznikov večinoma sestrelil. Po navedbah Teherana je šlo za odgovor na uničenje iranskega konzulata v Damasku 1. aprila, odgovornost za katero so pripisali Izraelu. Izraelske oblasti odločitve o morebitnih povračilnih ukrepih na iranski napad še niso sprejele.