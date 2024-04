Piantedosi je za danes popoldne sklical sestanek odbora za javni red in varnost pri ministrstvu za notranje zadeve z vodji policije in obveščevalnih agencij, da bi proučili stanje glede morebitne grožnje in prilagodili ukrepe po zaostrovanju iransko-izraelskega konflikta.

Pri tem bodo tudi pregledali in posodobili seznam zgradb in krajev, ki jih je iz varnostnih razlogov treba še posebej skrbno spremljati, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Najvišja stopnja pripravljenosti med drugim velja še za iranska predstavništva v Italiji, med njimi veleposlaništvo in konzulat, ter za združenja in kraje, povezane s Teheranom.

Danes se bosta sestala tudi odbora za zunanje zadeve poslanske zbornice in senata, ki jima bosta o razmerah poročala zunanji minister Antonio Tajani in obrambni minister Guido Crosetto.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je v nedeljo sodelovala na videokonferenci voditeljev držav in vlad skupine G7, ki ji trenutno predseduje Italija. Voditelji so v skupni izjavi soglasno obsodili iranski napad na Izrael in vse strani pozvali k zadržanosti, obenem pa opozorili, da so pripravljeni sprejeti ukrepe v primeru nadaljnjih destabilizacijskih potez.

Iranski zunanji minister glede napada na Izrael govoril z Borrellom in kolegi

Iranski zunanji minister Husein Amirabdolahian je v pogovoru s kolegi več držav, tudi iz EU, napad na Izrael označil kot legitimno obrambo svoje države, so sporočili v nedeljo v Teheranu. Visoki predstavnik EU Josep Borrell je ob tej priložnosti Iran pozval k umiritvi razmer. K zadržanosti je Iran danes pozvala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Amirabdolahian je v nedeljo po telefonu govoril z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Borrellom in v pogovoru kritiziral domnevni izraelski napad na iranski konzulat v sirski prestolnici Damask 1. aprila, je sporočilo zunanje ministrstvo v Teheranu.

Iran po neukrepanju Združenih narodov "ni imel druge izbire, kot da kaznuje sionistični režim v okviru svoje legitimne obrambe", je dejal minister, kot povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Borrell pa je v pogovoru z Amirabdolahianom v imenu EU najostreje obsodil iranski napad na Izrael in Teheran posvaril pred nadaljnjim stopnjevanjem ob že tako napetih razmerah v regiji ter vse strani pozval k zadržanosti, so sporočili v Bruslju.

Borrell je po iranskem napadu za torek sklical izredno videokonferenco zunanjih ministrov držav članic EU. Kot je sporočil, je njihov cilj prispevati k umiritvi razmer in varnosti na Bližnjem vzhodu.

Fajonova pozvala k umiritvi razmer

K umiritvi razmer in zadržanosti je v telefonskem pogovoru z iranskim kolegom ponovno pozvala tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Kot je danes zapisala na družbenem omrežju X, je za vse ključno, da prepoznajo resnost razmer.

"Vsaka napačna presoja lahko vodi do točke brez vrnitve," je opozorila ministrica in dodala, da bi bila prekinitev ognja v Gazi edina prava pot za umiritev napetosti na Bližnjem vzhodu.

In📞w/ @Amirabdolahian I repeated my call for deescalation & restraint. Crucial for all to recognize severity of situation. Any miscalculation can lead to the point of no return.🇸🇮believes that #ceasefire in #Gaza would provide the only right path to ease tensions in #MiddleEast. pic.twitter.com/FBgevimhWK — Tanja Fajon (@tfajon) April 15, 2024

Amirabdolahian se je v nedeljo po navedbah svojega ministrstva pogovarjal tudi z zunanjimi ministri Savdske Arabije, Sirije, Indije, Katarja, Egipta in Malte ter Rusije. Z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom sta opozorila, da bi stopnjevanje razmer in "nova provokativna dejanja" lahko okrepila napetosti na Bližnjem vzhodu.

Iran je v soboto zvečer na Izrael izstrelil več kot 300 dronov in raket, ki pa jih je Izrael s pomočjo zaveznikov večinoma sestrelil. V napadu po izraelskih navedbah ni bilo mrtvih, najmanj 12 ljudi pa je bilo ranjenih. V Teheranu so napad označili kot odgovor na izraelsko uničenje iranskega konzulata v Damasku 1. aprila, pri čemer sta življenje izgubila tudi dva visoka poveljnika iranske revolucionarne garde.

Izrael odločitve o povračilnih ukrepih na iranski napad, prvi neposredni napad na ozemlje Izraela doslej, še ni sprejel. V Tel Avivu so sporočili, da morebiten odgovor na napad še proučujejo.