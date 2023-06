Odpovedali sejo ESS, vlada ob tem zatrjuje, da se zaveda pomena socialnega dialoga

Delodajalci so se za bojkot odločili, ker se premier ni odzval na njihov poziv, da se udeleži prve točke, namenjene razpravi o vodenju socialnega dialoga in kršitvah pravil o delovanju ESS.

Delodajalci so se za bojkot odločili, ker se premier ni odzval na njihov poziv, da se udeleži prve točke, namenjene razpravi o vodenju socialnega dialoga in kršitvah pravil o delovanju ESS. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Za danes napovedana seja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) je bila po sporočilu delodajalcev, da se je zaradi odsotnosti premierja Roberta Goloba ne bodo udeležili, odpovedana. Iz kabineta predsednika vlade pa so sporočili, da se zavedajo pomena socialnega dialoga in da usklajujejo datum, ko bi se lahko zasedanja udeležil tudi Golob.

Kot je danes pojasnil trenutni predsedujoči ESS, sicer tudi vodja Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, Jakob Počivavšek, je delodajalska stran v četrtek zvečer sporočila, da se njeni predstavniki za danes sklicane seje ne bodo udeležili. To pomeni, da bi bil ESS nesklepčen, zato je bilo zasedanje odpovedano.

Delodajalci v bojkot, ker se premier ni odzval na njihov poziv

Ogorčeni so namreč, ker pogosto prihaja do obravnavanja in sprejemanja zakonodajnih predlogov na vladi in v DZ "povsem mimo ESS" in ker vladna stran na sejah ne zagotavlja sklepčnosti ali pa je ta na meji.

S tem se strinjajo tudi na sindikalni strani, kjer ob kršitvah v zvezi z usklajevanjem zakonodajnih predlogov opozarjajo tudi na kršitve tudi glede rokov in posredovanja gradiv.

Vlada pravi, da se zaveda pomena in vloge socialnega dialoga

V kabinetu predsednika vlade so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili, da se vlada zaveda pomena in vloge socialnega dialoga "in ga je zato takoj po volitvah tudi znova vzpostavila". Socialni dialog na ravni ESS je bil namreč od maja 2021 do julija 2022 zaradi ocene sindikatov, da vlada Janeza Janše krši pravila ESS, prekinjen.

"Kabinet predsednika vlade zaradi vnaprej predvidene odsotnosti premierja prihoda na sejo dne 23. junij ni nikoli potrdil, temveč s predsedujočim ESS že usklajuje datum seje, na kateri bi lahko sodeloval tudi predsednik vlade," so zapisali v kabinetu. Da to usklajevanje teče, je danes potrdil tudi Počivavšek.

ESS bi moral imeti danes ob vprašanju poteka socialnega dialoga na dnevnem redu še novelo pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, informacijo o izvajanju aktivnosti načrta za okrevanje in odpornost ter pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premikanju bremen.