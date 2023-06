Pripravo izhodišč nove sistemske zakonodaje, ki bo opredelila financiranje zdravstvenega sistema od leta 2025, napoveduje za to jesen, sprejetje pa spomladi 2024.

Vlada predlagala zamik

Kot je znano, si vlada želi ukiniti dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga prenesti v obvezno, in sicer z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je vložena v parlamentarni postopek. Sprva je bilo preoblikovanje predvideno s 1. septembrom, pred sredino sejo odbora DZ za zdravstvo pa je vlada predlagala dopolnilo za zamik začetka uveljavitve sprememb na 1. januar 2024. Člani odbora so vsa vladna dopolnila, tudi tega, potrdili.

Pri zamiku preoblikovanja dopolnilnega zavarovanja gre po ministrovih besedah za konsenz med vsemi deležniki. 1. januar 2024 so kot najboljši datum za uveljavitev sprememb določili zato, da se bo lahko sistem do takrat pripravil, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki bo zbiral nov prispevek, bo do takrat lahko okrepil svoje vrste, hkrati pa bo imela vlada jeseni dovolj časa za komunikacijo z deležniki, je dejal.

Na vprašanje glede mnenja zakonodajno-pravne službe DZ, da novela odpira posamezna vprašanja skladnosti z ustavo, je odgovoril, da bodo še pred tretjo obravnavo predlog zakona oz. dopolnilo, na katero se nanaša komentar službe, posodobili skladno s priporočili, da bo pravnoformalno ustrezen.

Kaj bo z zaposlenimi v zavarovalnicah?

Napovedal je, da bo vlada veljavnost uredbe, ki višino premij dopolnilnega zavarovanja omejuje na 35,67 evra, podaljšala do 1. januarja 2024. Direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja Maja Krumberger je v sredo sicer opozorila, da zaradi uredbe zavarovalnice ustvarjajo milijonske izgube.

Ko bo zakon sprejet, se bo morala vlada sestati z zavarovalnicami, je napovedal minister. Po njegovih besedah bodo morali skupaj najti pravo pot, tudi za zaščito zaposlenih v zavarovalnicah. Na vprašanje, ali torej dopušča možnost pomoči pri iskanju rešitev glede kadrovskih vprašanj zaposlenih v zavarovalnicah, je odgovoril pritrdilno.

Minister: S finančnim ministrstvom smo tekli nekaj krogov

Kot je dejal minister, so pri pripravi dopolnil izjemno dobro sodelovali tako z ministrstvom za finance kot s poslansko skupino Svoboda. Dodal je, da je zdaj "verjetno edina priložnost", da naredijo konec veljavni obliki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, nato pa iščejo druge poti.

V sredo sprejeta dopolnila vključujejo tudi proračunsko varovalko, za katero je minister za finance Klemen Boštjančič opozoril, da predstavlja tveganje za državni proračun. Varovalka, kot jo predvidevajo dopolnila, je sicer časovno in finančno omejena na leto 2024 in 240 milijonov evrov, pri čemer so višino sredstev opredelili na podlagi trendov rasti stroškov.

"Ni finančnega ministra, ki bi dal bianco proračunsko varovalko zdravstveni blagajni," je dejal Bešič Loredan in dodal, da so pri usklajevanju s finančnim ministrstvom tekli nekaj krogov. Kot je dejal, sta ministrstvi tudi po navodilu predsednika vlade poiskali vse rezerve in možnosti, da "nam to ne eksplodira".

"To nam na neki način daje tudi obveznost, da čim hitreje, še do konca tega leta, vložimo v zakonodajni postopek ali v širšo javno razpravo predlog, kako bo od 1. januarja 2025 financiran zdravstveni sistem," je poudaril.