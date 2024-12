Kaj je v ozadju hladnokrvnega umora, ki je šokiral ZDA?

Zelo malo ljudi po svetu je pred umorom 50-letnega Briana Thompsona slišalo za zdravstveno zavarovalnico UnitedHealthcare iz ameriške zvezne države Minnesote. A UnitedHealthcare, ki jo je Thompson vodil od aprila 2021, ni kakšno nepomembno podjetje, ampak je del največje ameriške zavarovalnice UnitedHealth Group. V okviru te zavarovalnice je UnitedHealthcare zadolženo za prodajo zdravstvenih zavarovanj.

Največja zdravstvena zavarovalnica na svetu po prihodkih

UnitedHealth Group je glede na prihodke četrto največje podjetje v ZDA in deveto največje podjetje na svetu. Je tudi največje zdravstveno podjetje po prihodkih na svetu. Lani je imelo več kot 281 milijard dolarjev prihodkov (266 milijard evrov). Po navedbah ameriškega medija CBS je UnitedHealth Group vreden 562 milijard dolarjev (531,4 milijarde evrov).

Merjeno s svojo tržno kapitalizacijo v višini 539 milijard dolarjev (skoraj 510 milijard evrov) je UnitedHealth Group pred podjetji, kot sta Mastercard in ExxonMobil. Podjetje zagotavlja zdravstveno kritje za več kot 50 milijonov Američanov, piše britanski medij Guardian.

Sum zlorabe notranjih informacij

Thompson je samo lani za vodenje UnitedHealthcare zaslužil 10,2 milijona dolarjev (9,7 milijona evrov). Lani ga je začelo ministrstvo za pravosodje preiskovati zaradi suma zlorabe notranjih informacij pri prodaji delnic podjetja.

Thompsona in še dva druga vodilna v podjetju naj bi sporno prodali delnice v vrednosti 120 milijonov dolarjev (113,5 milijona evrov). Thompson je prodal 15 milijonov dolarjev delnic (14,2 milijona evrov) in to tik pred tem, ko je padla vrednost delnic na borzi.

Je v ozadju nezadovoljstvo z zdravstvenimi zavarovalnicami?

Za zdaj se o vzgibih storilca, ki je Thompsona z dvema streloma umoril v New Yorku (tu se je hotel šef UnitedHealthcara udeležiti konference vlagateljev v zavarovalništvu), še ugiba.

A glede na to, da na napisih na nabojih, ki so jih našli na kraju umora in naj bi pripadali morilcu, se številni nagibajo k prepričanju, da je razlog povezan z delovanjem zdravstvenih zavarovalnic.

Sporne metode zdravstvenih zavarovalnic

Na enem tulcu naj bil napis depose (odstrani), na drugem pa delay (odlašaj oziroma zamujaj). Spet po drugih poročilih naj bi bili napisi trije, in sicer deny (zanikaj oziroma zavračaj), defend (brani) in depose. Ti napisi se ujemajo s sloganom ameriških zavarovalnic delay, deny, defend (zamuda, zavračanje, branjenje). To je taktika, s katero se zavarovalnice izogibajo plačilu zahtevkov zavarovancev za kritje stroškov zdravljenja.

Tako zavarovalnice zamujajo s plačilom, zavračajo zahtevke zavarovancev in nato branijo svoja dejanja. Zdravstvene zavarovalnice, kot je UnitedHealthcare, so postale pogoste tarče kritik zdravnikov in bolnikov, ker zavračajo zahtevke ali otežujejo dostop do zdravstvene oskrbe, piše AP.

Graje na račun delovanja zdravstvenih zavarovalnic

Kot piše ameriški spletni medij Axios, je bil UnitedHealthcare, tako kot druge velike zavarovalnice, tarča tožb in graj regulatorjev ter kongresnikov, da naj bi zavračali zahtevke zavarovancev za poravnavo stroškov zdravljenja, da bi tako povečali dobiček podjetja.

Če številni izražajo sožalje zaradi smrti Thompsona, med drugim senatorka slovenskih korenin iz Minnesote Amy Klobuchar, pa se na družbenih omrežjih po umoru pojavljajo tudi graje na račun delovanja ameriških zdravstvenih zavarovalnic.

Zlivanje besa na družbenih omrežjih

Tako se je neki uporabnik Instagrama pod novico o smrti na računu CNN potožil, da ne najde 60 tisoč dolarjev (57 tisoč evrov), ki jih potrebuje za zdravljenje hčerke, ki je zbolela za rakom.

Graje na račun zdravstvenih zavarovalnic na omrežju X:

Axios je nanizal vrsto objav na družbenih omrežjih, ki zlivajo bes na zdravstvene zavarovalnice. "Ko ustreliš enega človeka na ulici, je to umor. Ko ubiješ na tisoče ljudi v bolnišnicah in jim odvzameš možnost zdravljenja, si podjetnik," je zapisal neki uporabnik omrežja X.

Na grajo nekega drugega uporabnika, da ne gleda na to, kaj si misli o delovanju zdravstvenih zavarovalnic, je bil umorjeni oče, mož in sin, je sledil odgovor: "Ljudje, ki jim je bila med njegovim mandatom izvršnega direktorja (UnitedHealthcare, op. p.) zavrnjena potrebna zdravstvena oskrba, so bili tudi nekomu otroci. Do njih ni imel sočutja."

Številni Američani menijo, da zdravstvene zavarovalnice vodi le dobiček

Pojavljajo se tudi številni poskusi zbijanja obešenjaških šal iz hladnokrvnega umora: "Z veseljem bi pomagal iskati strelca, vendar moj zdravstveni načrt ne pokriva zdravljenja vida," je nekdo zapisal na Instagramu.

"Številni Američani menijo, da te zavarovalnice vodijo dobiček in ne zaveze, da bodo služile svojim strankam," je za AP dejal Mario Macis, ekonomist z univerze Johns Hopkins, ki preučuje zaupanje v zdravstveni sistem. "In to ustvarja veliko nezadovoljstvo," trdi Macis.

Veliko bolnikov v ZDA je nezadovoljnih, ker zdravstvene zavarovalnice zavračajo zahtevke za pokritje stroškov zdravljenja. Foto: Guliverimage

Kot piše Axios, je po eni od ameriških anket skoraj 60 odstotkov anketirancev izjavilo, da so imeli težave s svojim zdravstvenim zavarovanjem, kot so zavrnjeni zahtevki za kritje stroškov zdravljenja, ali pa težave s ponudniki zdravstvenih storitev.

Zdravstvene zavarovalnice se branijo očitkov

Zdravstvene zavarovalnice se branijo očitkov. Mike Tuffin, izvršni direktor združenja ameriških zdravstvenih zavarovalnic, je v četrtek obsodil namigovanja, da so grožnje predstavnikom zavarovalnic sprejemljive.

"Ljudje v naši panogi so strokovnjaki, ki jih vodijo poslanstvo, in si prizadevajo, da bi bila pokritost in oskrba čim bolj dostopna, ter ljudem pomagali krmariti po zapletenem zdravstvenem sistemu," je dejal v izjavi za Axios.