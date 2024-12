Newyorška policija nadaljuje iskanje strelca, ki je v sredo zgodaj zjutraj sredi Manhattna v New Yorku ubil 50-letnega izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona. Sprožili so veliko iskalno akcijo, v kateri sodelujejo psi in droni, za informacije, ki bi pripeljale do storilca, pa ponujajo deset tisoč dolarjev.