Iskanje strelca, ki je v sredo zgodaj zjutraj sredi Manhattna v New Yorku ubil 50-letnega izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona, se nadaljuje že tretji dan. V iskalni akciji sodelujejo droni in psi, policisti pa za pomoč prosijo tudi javnost. Za informacije o osumljencu ponujajo nagrado deset tisoč dolarjev. CNN po zadnjih informacijah poroča, da so pridobili posnetke iz hostla, na katerih je videti moškega, ki ima masko, v nekem trenutku pa jo sname in se široko nasmehne tamkajšnji uslužbenki. Policija verjame, da je moški na posnetkih osumljenec, ki je ustrelil Thompsona.

Newyorška policija je objavila fotografije nadzornih posnetkov, ki prikazujejo nasmejanega moškega, za katerega policija verjame, da je osumljenec, ki je v sredo ustrelil generalnega direktorja UnitedHealthcare Briana Thompsona. "To je pomemben namig za preiskovalce," je dejal CNN-ov glavni analitik kazenskega pregona John Miller.

Širok nasmeh na Upper West Side

V nekem trenutku je na posnetku varnostnih kameri videti, da moški umakne "svojo masko in se široko nasmehne uslužbenki v hostlu v newyorški soseski Upper West Side," je dejal Miller.

Za zdaj še neznani storilec je v sredo zgodaj zjutraj pred hotelom Hilton na 6. aveniji nedaleč od Centralnega parka in Rockefellerjevega centra pričakal Thompsona in ga ustrelil. Storilec je s prizorišča zločina pobegnil, pri tem pa so ga posnele varnostne kamere. Zbežal je najprej peš, nato pa pot nadaljeval s kolesom in izginil na območju Centralnega parka.

Skrivnostni naboji

Policija je posnetke v sredo objavila in javnost prosila za pomoč pri iskanju strelca. Iščejo ga s helikopterji, droni in psi, za informacije pa prosijo tudi javnost in zanje nagrado deset tisoč dolarjev.

Po poročanju ameriških medijev so preiskovalci v četrtek našli tudi naboje z napisi "zanikati", "braniti", "odstraniti", kar bi lahko ponazarjalo prakse zavračanja zahtevkov v zavarovalniškem svetu. Pojavljajo se ugibanja, da se je strelec morda želel maščevati za to, da zavarovalnica ni hotela kriti zdravstvenih stroškov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Žena umorjenega Paulette Thompson je za televizijo NBC povedala, da so možu nekateri grozili. O podrobnostih ni govorila, vendar je namignila, da so bile grožnje morda povezane s poravnavo stroškov za zdravljenje. Umor je bil naklepen in izveden profesionalno.