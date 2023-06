Odbor za zdravstvo o preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Odbor DZ za zdravstvo bo danes obravnaval predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegov prenos v obvezno. Ministrstvo za zdravje pa bo predstavilo novelo interventnega zakona, s katero bi še omogočali plačilo po realizaciji, a le za izbrane storitve.

Predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je nastal kot odziv na dvig premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki ga je napovedala ena od zasebnih zavarovalnic. O predlogu, ki so ga v parlamentarni postopek vložili v Svobodi, pa je DZ maja že opravil splošno razpravo.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot del obveznega

Po predlogu bi dopolnilno zdravstveno zavarovanje prenesli v obvezno zdravstveno zavarovanje v obliki plačil obveznega zdravstvenega prispevka v enotnem fiksnem znesku, in sicer v višini 35 evrov mesečno z možnostjo valorizacije enkrat letno. Zavezanci za plačilo prispevka bi bili vsi zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja. Prejemnik sredstev pa bi bil po novem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in ne več tri zasebne zavarovalnice.

V opoziciji ocenjujejo, da predlog ni domišljen in da zgolj ta ukrep ne bo prinesel dostopnejšega javnega zdravstva. Koalicija je pri podpori ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja enotna, a naj bi bil to prvi korak, celovito rešitev pa naj bi ministrstvo za zdravje pripravilo v okviru zdravstvene reforme.

Zavarovalnica in del civilne družbe kritična do predloga

Pripombe k predlogu so DZ med drugim posredovali iz Vzajemne zdravstvene zavarovalnice. V delu civilne družbe pa so izrazili pričakovanje, da bodo v postopku obravnave popravili člen, v katerem so zapisane pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Kot so opozorili, so namreč v predlogu iz nabora pravic izginile reproduktivne pravice, na čelu s pravico do umetne prekinitve nosečnosti.

Ministrstvo za zdravje pa bo na novinarski konferenci predstavilo predlog novele zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je vlada potrdila v petek. S predlogom spreminja 15. člen zakona, ki še vedno omogoča plačilo zdravstvenih storitev po realizaciji, vendar le za izbrane zdravstvene storitve.