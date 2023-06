Samo Fakin na skupščini ZZZS z analizo čakalnih dob v zdravstvu

Analizo je pripravil Samo Fakin, sicer nekdanji direktor ZZZS in do pred kratkim tudi član skupščine. Primerjal je šest storitev, pri katerih so čakalne dobe najdaljše, in sicer v letu 2019, pred začetkom epidemije covid-19, in v letu 2022, je pojasnil za STA.

Po poročanju Dnevnika je bilo v štirih od šestih dejavnosti v letu 2019 opravljenih manj pregledov. V kardiologiji jih je bilo 25 tisoč manj, v revmatologiji 10 tisoč manj, v ortopediji 8.000 manj in v nevrologiji okoli 9.000 manj. Izjema sta dermatologija in urologija, kjer je bilo sicer opravljenih več pregledov, a je število čakajočih tako kot v vseh preostalih naštetih dejavnostih poraslo. Analiza je pokazala tudi upad števila prvih pregledov in posledičen porast čakajočih.

Podatki poročila NIJZ kažejo, da je na 1. maj nad dopustno mejo na prve preglede in izbrane zdravstvene storitve čakalo 141.111 pacientov, kar predstavlja 50,26 odstotka vseh čakajočih.