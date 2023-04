Uspeh srbskih kirurgov: v stotih dneh opravili 248 srčnih operacij #video

Da se lahko – tudi v zdravstvu – premakne na videz nepremakljivo, dokazuje zgodba iz Niša v Srbiji. Zdravstveno osebje na Kliniki za kardiokirurgijo je neprekinjeno delalo skoraj sto dni in 12 zaporednih neplačanih koncev tedna, da bi dosegli cilj, ki so si ga zadali – odpravo čakalnih vrst za operacije srca in ožilja. In uspelo jim je. Po novem noben bolnik ne bo v čakalni vrsti več kot 15 dni.