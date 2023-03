Jug ob odhodu srčnega kirurga: Ne izključujemo možnosti, da bi znova sodelovali

Roman Gebauer, sicer vodja kardiokirurškega oddelka v otroškem kardiološkem centru Univerzitetne bolnišnice Motol v Pragi na Češkem, otrokom in mladostnikom s prirojeno srčno napako pomaga po vsem svetu. Kot piše Delo, je vrhunski strokovnjak v ljubljanskem kliničnem centru dobil občutek, da ga ne potrebujejo več. To se mu je dodatno potrdilo po tem, ko je 4. marca letos po elektronski pošti sporočil svojo ugotovitev, a se nihče od odgovornih ni odzval: nihče ni stopil z njim v stik, se z njim pogovoril, mu ponudil roke.

V Ljubljani zdaj ni kirurga, ki bi lahko operiral otroka z določeno napako na srcu

"Dokaj dolgo smo reševali nekatera vprašanja (kardiologija, intenzivna terapija), ampak končni razlog za mojo odločitev je, da ni zanimanja kardiokirurgov za odrasle, da bi pomagali v kongenitalnem programu, malo je interesa za naše nove ross aktivnosti (posebne vrste operacij), vključno s pomanjkanjem homograftov, ki so neizogibno pomembni za vsak napredni kongenitalni program," je po navedbah Dela zapisal Gebauer, ki ga je prizadel tudi način organiziranja presaditev srca pediatričnim bolnikom brez vključevanja pediatričnih kardiokirurgov.

Gebauer je za Delo potrdil, da v Ljubljani zdaj ni kirurga, ki bi lahko operiral otroka z določeno napako na srcu. V UKC Ljubljana je sicer zaposlen še Igor Šehić, pediatrični kardiokirurg iz Beograda, ki pa v zadnjem obdobju menda ni sodeloval pri bolj zapletenih operacijah otrok: izvajala sta jih Gebauer in slovenski kirurg Miha Weiss, ta je sicer od njega pridobil zelo veliko znanja. V Sloveniji naj bi znal le Weiss samostojno opraviti nekatere operacijske posege, a je odsoten oziroma se ne ve, kdaj se bo vrnil.

Pokorn: Na trenutno stanje smo lahko zelo ponosni

UKC Ljubljana je danes pripravil tudi izjavo za medije o zdravljenju otrok s prirojenimi srčnimi napakami, v kateri je strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana Marko Pokorn povedal, da vse otroke "ta trenutek obravnavajo povsem normalno". "Naši kardiologi ves čas, 365 dni na leto, 24 ur na dan, zagotavljajo kardiološko pripravljenost. Na trenutno stanje smo lahko zelo ponosni. V primerjavi z letom 2018 je videti velik napredek in ni potrebe za skrb. Zdravljenje otrok lahko izvajamo brez težav," je še dodal.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je povedal, da je profesorja Gebauerja spoznal pred približno mesecem dni. "Doktor Weiss mi je posredoval sporočilo, v katerem je zapisal, da je programu posvetil vso svojo energijo in jo je pripravljen posvečati še naprej. Zapisal je, da so s pomočjo dr. Gebauerja postali samostojni, in meni, da morajo biti nujno povezani s tujim strokovnjakom, zato svetuje, da z njim sodelujemo še naprej. Zadnji je povedal, da njegova odpoved ni nepreklicna. V tem trenutku je sodelovanje z njim težko kar znova vzpostaviti. S tem se konstruktivno ukvarjamo. Ne izključujemo možnosti, da bi s profesorjem Gebauerjem znova sodelovali."

Dodal je, da s profesorjem Gebauerjem še niso govorili. Da odpoved sodelovanja ni nepreklicna, pa je sporočil doktor Weiss, ki je bil z njim v stiku. V naslednjem tednu bodo s češkim strokovnjakom zagotovo stopili v stik in videli, ali lahko še kaj naredijo. Sicer pa so že vstopili v stik z otroškim srčnim kirurgom Janezom Vodiškarjem in ga povabili k sodelovanju.

Strokovni direktor Pediatrične klinike Pokorn je pojasnil tudi, da je profesor Gebauer v lanskem letu v Ljubljano prišel šestkrat: "Takrat je bil glavni operater doktor Weiss, Gebauer pa je bil njegov asistent oziroma tisti, ki ga je usmerjal."

V zdravljenju otrok s prirojenimi in pridobljenimi srčnimi napakami sodeluje kirurška ekipa z dvema kompetentnima otroškima srčnima kirurgoma, to sta Weiss in Šehić, pa je na današnji novinarski konferenci navedel strokovni direktor kirurške klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Ivan Kneževič. Trenutno so popolnoma sposobni oskrbeti več kot 90 odstotkov primerov otrok s prirojenimi srčnimi napakami.

V Društvu Viljem Julijan so razočarani in zaskrbljeni

V Društvu Viljem Julijan so izrazili globoko razočaranje in zaskrbljenost nad razmerami na UKC Ljubljana ter vodstvo pozvali k iskanju rešitev za nemoten potek programa otroške srčne kirurgije, da bodo vsi slovenski otroci s prirojenimi srčnimi napakami dobili učinkovito in pravočasno zdravstveno oskrbo in obravnavo.

V sporočilu za javnost so poudarili, da bi moralo biti za tako ranljivo skupino otrok, ki imajo življenjsko ogrožajoča in življenjsko kritična zdravstvena stanja, primerno poskrbljeno. Poudarili so še, da se bodo vselej borili za ustrezen center otroške srčne kirurgije, ki bi imel vse potrebne strokovne zmogljivosti za obravnavo vseh otroških pacientov.