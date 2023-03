Odstopila strokovna direktorica UKC Ljubljana

Njena poteza ni bila pričakovana, poznavalci dogajanja pa jo povezujejo s težavami, ki so se zgrnile nad največjo bolnišnico in segajo od zasebnega honorarja dr. Romana Bošnjaka do skrb vzbujajočih ugotovitev revizije poslov bolnišnice z dobavitelji, so zapisali v Dnevniku.

Jadranka Buturović Ponikvar je rojena v Pulju, do konca srednje šole je živela v Splitu, nato pa je medicinsko fakulteto leta 1980 končala v Beogradu kot najboljša študentka letnika. Je urologinja, ki je doktorirala leta 1993 v Ljubljani in se takrat tu tudi zaposlila. Bila je vodja različnih strokovnih dejavnosti, zdaj je predstojnica in redna profesorica.

Več o razlogih za odstop sledi.