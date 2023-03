Brez javnega razpisa do 300 tisoč evrov vrednega posla z UKC Ljubljana?

Eden najbolj očitnih naj bi bil primer farmacevtske družbe Salus, ki je z državo od leta 2013 sklenila za več kot dve milijardi evrov zdravstvenih poslov. Največ, skoraj 300 milijonov evrov, prav z UKC. Tudi številna evidenčna naročila, o katerih so revizorji ugotovili naslednje: "Velja opozoriti na manj kot enomesečno časovno obdobje – od 17. avgusta do 14. septembra 2020 –, v katerem je bilo opravljenih 14 naročil v skupni vrednosti 301.278 evrov. Izstopa podatek, da so bila vsa naročila v zelo kratkem času narejena v popolnoma istem znesku, to je 21.520 evrov. V določenih primerih so bila narejena celo večkrat na dan. Samo seštevek vrednosti naročil, oddanih 2. septembra 2020, presega vrednost, ki jo določa zakon."

Med podjetji, ki so skupaj s kliničnim centrom drobila naročila, pa so revizorji poleg Salusa domnevno odkrili še Sanolabor, Johnson&Johnson, pa tudi Medis, poroča POP TV.