Med prejemniki nagrade podjetja Medis tudi slovenski predstavnik iz UKC Ljubljana

Vid Janša (na levi) je nagrado prejel kot prvi avtor članka z naslovom Proteomska analiza peritonealne tekočine opredelila COMP in TGFBI kot nova možna biološka označevalca endometrioze. Foto: Medis

Na Ljubljanskem gradu so v četrtek razglasili devet dobitnikov mednarodne nagrade podjetja Medis, ki jo podeljujejo za raziskave na področju medicine in farmacije (International Medis Awards for Medical Research). Med prejemniki je tudi slovenski predstavnik, Vid Janša iz UKC Ljubljana. Njegov raziskovalni prispevek je bil najboljši s področja ginekologije.