Farmacevtsko podjetje Medis novi zlati sponzor reprezentance v teku na smučeh

Smučarska zveza Slovenije in podjetje Medis sta v ponedeljek slovesno podpisala pogodbo o sodelovanju. Medis je tako postal ponosni zlati sponzor slovenske reprezentance v teku na smučeh, in sicer z izdelkoma Defendyl-Imunoglukan P4H® in Rosacta®. Po njihovih besedah je bila odločitev za sodelovanje povsem naravna, saj so zdrave vrednote podjetja neločljivo povezane z vrednotami v športu.

Maja Frelih, direktorica sektorja Consumer Health v podjetju Medis, in Uroš Zupan, direktor SZS, ob izmenjavi sponzorskih pogodb

Po napornem, a tudi izjemno uspešnem koncu tedna v Dresdnu se je na sedežu podjetja del slovenske reprezentance v teku na smučeh srečal s predstavniki Medisa na uradnem podpisu sponzorske pogodbe.

"Zelo smo ponosni, da lahko podpremo slovenski šport, in upamo, da bodo tekači na smučeh z našo pomočjo lažje dosegli boljše rezultate," je dejala Maja Frelih, direktorica sektorja Consumer Health v podjetju Medis. "Odločitev, da podpremo slovenski šport, je bila zelo naravna. Kot farmacevtsko podjetje smo neločljivo povezani z zdravjem ljudi in naš slogan Zdrave vrednote odraža prav to, kar so tudi vrednote v športu: poštenost, ekipno delo, vztrajnost, spoštovanje in ne nazadnje skrb za zdravje. Zato, da bo sezona ne samo uspešna, ampak tudi zdrava, bosta dva naša najbolj znana in mednarodno uveljavljena izdelka, Rosacta in Defendyl-Imunoglukan, sponzorja smučarske zveze," je dodala.

S podpisom pogodbe je Medis postal zlati sponzor vseh reprezentantov, tako ženske kot moške A-ekipe, pa tudi obeh mladinskih ekip.

"Veseli smo, da smo dobili novega sponzorja, in upam, da bomo super sodelovali v prihodnosti," je partnerstvo pospremila Anamarija Lampič. "Medis je prijetno podjetje in verjamem, da gre povezava športa in zdravja odlično skupaj," je dodala.

Rosacta® je krema naravnega izvora brez recepta in njen razvoj je v celoti plod lastnega znanja Medisovih zaposlenih. Uporablja se za lajšanje bolečin v mišicah in sklepih ter za izboljšanje lokalne prekrvavitve pri mrzlih, utrujenih, otečenih ali težkih nogah. Rosacta® je primerna za vse vrste bolečin – ob športnih aktivnostih, po poškodbah in vnetjih. Osnovna učinkovina je desetodstotno eterično olje navadnega rožmarina, kljub temu se krema po nanosu, ki se priporoča od dva- do trikrat dnevno, hitro vpije in ne pušča mastnih madežev, zato se lahko uporablja tudi pod obleko.

Defendyl-Imunoglukan P4H® pa je prehransko dopolnilo z naravnim izvlečkom betaglukana iz gobe bukov ostrigar, z vitaminom C in cinkom. Pozitivno vpliva na krepitev imunskega sistema v sezoni prehladnih obolenj in ob prvih znakih okužb dihal ter ob izpostavljenosti večjim psihičnim in telesnim naporom. V raziskavi, objavljeni v strokovnem časopisu European Journal of Applied Physiology,* so ugotovili, da se je pri športnikih, ki so jemali prehransko dopolnilo Defendy-Imunoglukan P4H® tri mesece, imunski sistem okrepil, zato so redkeje zboleli zaradi okužb zgornjih dihal.

Reprezentanco v prihodnjih mesecih zagotovo čaka pestra, a naporna sezona, v kateri bosta zdravje in vrhunska fizična pripravljenost izjemnega pomena.

"Našim športnikom želim nadvse uspešno sezono. S ponosom bomo navijali za njih, v živo ali od doma. Vsem vam pa želim srčne, tople in zdravja polne praznike!" je svoje misli sklenila Maja Frelih.

