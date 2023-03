Jug: Strokovni svet UKC v primeru Bošnjak ni odkril strokovnih nepravilnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je še pojasnil Jug, se strokovni svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana torej ni odločal o morebitnih etičnih tveganjih. Prav bi bilo, da se do njih opredeli Zdravniška zbornice Slovenije, meni generalni direktor največje slovenske bolnišnice. Zapisnik seje strokovnega sveta sicer še ni potrjen, je poudaril.

Strokovni svet UKC se je tako po njegovih besedah omejil na strokovna vprašanja, na primer "ali je bil račun pravilno sestavljen za ustrezne storitve, ali je bil poseg opravljen v pravem času ter ali je to vplivalo na dostopnost zdravstvenih storitev drugim zavarovancev".

Do zadev, ki niso v njegovi pristojnosti, denimo do izstavljanja računov, pa se strokovni svet ni opredeljeval, je na novinarski konferenci, kjer so predstavili revizijo poslov UKC Ljubljana z dobavitelji, poudaril Jug.

Po njegovih besedah bodo v UKC Ljubljana "pravne vsebine" glede primera Bošnjak analizirali v petek, ko je predviden posvet s pravniki.

Spomnimo

POP TV je prejšnji teden razkril, da je nevrokirurg Roman Bošnjak v sklopu samoplačniških storitev operiral tujo državljanko, ki je morala poleg plačila operacije ljubljanskemu UKC Bošnjaku nakazati še dodatnih šest tisoč evrov na račun agencije v Hongkongu.

Bošnjak je medtem odstopil z mesta predstojnika kliničnega oddelka za nevrokirurgijo. UKC pa je sprejel pravilnik, ki za vsak samoplačniški poseg zahteva, da je v primeru operativnega posega v kliničnem centru treba tudi ekspertno mnenje izvesti in zaračunati v UKC Ljubljana, ne glede na to, ali je bil bolnik morda že predhodno kjerkoli obravnavan.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v ponedeljek napovedal, da bodo v primeru suma korupcije v UKC Ljubljana zadevi prišli do dna. Med drugim bodo preverili, ali gre za osamljen primer ali sistemski način dela. Če bodo ocenili, da gre za zadnje, bo ministrstvo v UKC odredilo izredni upravni nadzor.