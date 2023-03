Čaka nevrokiruga Bošnjaka odpoved? 14 dni za preučitev ozadja.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zadevo Bošnjak smo predali službi za korporativno varnost, enoti za integriteto, ki bo zadevo preučila. Pričakujem, da bomo v štirinajstih dneh imeli bolj natančno poročilo, kako je prišlo do vseh naročil in bomo nato lahko poročali kaj več," je v današnji izjavi za javnost o zadnjih dogodkih v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL) pojasnil generalni direktor Marko Jug.

"Zbiramo dokumentacijo, preučilo se bo, kako je prišlo do naročila, kdo je bil izbran, kdo je bil naročnik, ali obstajajo potencialne povezave, ali je kdo prišel do okoriščanja na nepravilen način ali pogojevanja. To je kritično, kar nas zanima," je Jug pojasnil nadaljnje korake službe za korporativno varnost.

Spomnimo, nevrokirurg v UKCL Roman Bošnjak je v sklopu samoplačniških storitev operiral tujo državljanko, ta pa je morala poleg plačila operacije ljubljanskemu UKC Bošnjaku nakazati še dodatnih 6.000 evrov na račun agencije v Hongkongu, so prejšnji teden razkrili na POP TV.

Strokovni svet UKCL je primer obravnaval v sredo in ni odkril nepravilnosti, je isti dan pojasnil Jug.

Razlogi za odstop strokovne direktorice niso znani

Glede odstopa strokovne direktorice UKCL, Jadranke Buturović Ponikvar je Jug povedal, da za zdaj Buturović Ponikvarjeva ne želi dajati izjav. "Prosim, da se to spoštuje. Mogoče se bo v prihodnjih dneh odzvala v medijih," je povedal.

"V osebnem pogovoru razlogov za odstop ni želela razkriti," je na vprašanje, ali je navedla razloge za odstop, še odgovoril Jug.

Navedbe, da naj bi se strokovna direktorica za odstop odločila zaradi "namigov" zdravstvenega ministra Danijela Bešića Loredana, Jugu niso znane, je še dejal.

Ali je minister morda kakorkoli vplival nanj osebno, da razreši strokovno direktorico, pa je Jug pojasnil, da strokovno direktorico imenuje in razreši svet zavoda. "Tudi sam kot direktor na to nimam nobenega vpliva," je dejal.