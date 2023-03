Tarča razkriva nepotizem na UKC: Roman Bošnjak dobavljal material iz bratovega podjetja

Najbolj izpostavljena brata v teh dneh sta Roman Bošnjak in Igor Bošnjak. Prvi je nevrokirurg v ljubljanskem UKC, o katerem se v teh dneh v medijih piše zaradi agencije v Hong Kongu, kamor mu je družina pacientke nakazala šest tisoč evrov zasebnega honorarja, drugi pa je znan zaradi svojega podjetja Konzilij s podobno spletno stranjo kot hongkonška agencija, povezan pa je tudi s kranjskim podjetjem Medicolink, ki dobavlja kostne nadomestke in potrošni material za nevrokirurgijo v UKC Ljubljana, razkrivajo v oddaji Tarča na prvem programu TV Slovenija.

Medicolink, podjetje, katerega ime je zelo podobno hongkonški agenciji Klinikum Medical Link agenciji, ni v lasti Igorja Bošnjaka, temveč v lasti Katarine Bedina. Povezuje ju tesna vez, saj sta solastnika stanovanjske hiše v Celju, je razvidno iz dokumentov iz zemljiške knjige, oba pa sta delala tudi v SKB banki. Kakšen je njun odnos, še ni znano, prav tako ni znano, ali je Bedina le formalna lastnica podjetja in je dejanski lastnik Igor Bošnjak. Tako se namreč lahko zabriše družinsko povezavo dobavitelja z zaposlenim v največji slovenski zdravstveni ustanovi.

Bošnjak dobil opomin pred odpovedjo



V UKC Ljubljana je danes pravna služba skupaj z nevrokirurgom Romanom Bošnjakom in generalnim direktorjem UKC Markom Jugom analizirala primer. Kot je v oddaji Tarča na TVS povedal Jug, so Bošnjaku dali opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja, če se bodo za verodostojne izkazale informacije, razkrite v Tarči, pa bodo zahtevali odpoved.

Podjetje posluje zgolj z UKC Ljubljana

Iz ljubljanskega UKC so julija 2019 v Medicolinku naročili kompleksni kostni nadomestek za lobanjsko kost v višini osem tisoč evrov, ki ga uporabljajo na nevrokirurškem kliničnem oddelku, torej na oddelku, ki ga je skoraj desetletje vodil Roman Bošnjak, brat Igorja Bošnjaka. Sledilo je naročilo enostavnega kostnega nadomestka, kakršnega je prejela tudi makedonska deklica, je razvidno iz računa kliničnega centra za njeno operacijo. V dobrih štirih letih je Medicolink od UKC Ljubljana tako prejel več kot tri četrt milijona evrov. Pristojne inštitucije bodo torej morale raziskati, ali je šlo za nepotističen izbor dobavitelja.

V Tarči so, poleg tega, da so ugotovili, da je brat nevrokirurga tesno povezan z dobaviteljico materiala na njegov oddelek v UKC Ljubljana, ugotovili še, da med kliničnim centrom in podjetjem Medicolink ni bila niti ena transakcija izvedena na podlagi javnega naročila in da je kranjsko podjetje do zdaj sodelovalo izključno z eno javno ustanovo, torej le z ljubljanskim kliničnim centrom. Na vprašanje, ali podjetje Medicolink dobavlja material za nevrokirurgijo ali še za kakšen drug oddelek v kliničnem centru, TV Slovenija še ni dobila odgovora.

Tudi prihodki Medicolinka so približno tako visoki, kot je znašalo poslovanje z ljubljanskim UKC. Podjetje ima sedež v stanovanjskem bloku, njegov dobiček pa vsako leto krepko poviša. Brez spletne strani in brez zaposlenih je predlani imelo 95 tisoč evrov čistega dobička, še navajajo.