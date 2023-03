Kaj bo pokazala revizijo poslov UKC Ljubljana z dobavitelji?

Ministrstvo za zdravje in Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana bosta zjutraj na skupni novinarski konferenci predstavila revizijo poslov UKC z dobavitelji zadnjih štirih let, ki jo je izvedlo podjetje Ernest & Young. Revizija po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana ugotavlja pogosto nespoštovanje predpisov.

Danijel Bešič Loredan je nekaj podrobnosti iz revizije, ki sicer velja za poslovno skrivnost, predstavil v ponedeljek. Povedal je, da so se revizorji v njej osredotočili na postopke izbora dobaviteljev, njihovo ustreznost, ustreznost obstoječega modela plačevanja in predvsem opredelitev tveganj v sodelovanju z dobavitelji.

Med ugotovitvami revizije je izpostavil dve kritični točki. "Eno je oddaja naročil brez predhodno izvedenega postopka javnega naročanja ali kratko zapisano drobljenje naročil," je dejal.

Med ugotovitvami v okviru te točke je naštel tudi potrjevanje končnih poročil za posamezna javna naročila, pa oddajanje javnih naročil po preteku zakonskega roka.

Razkorak med tveganji in kontrolo pri ključnih aktivnostih

Revizorji so po njegovih besedah ugotovili dosledno neskladnost z usmeritvami zavoda in ponavljajoča se vprašanja, na primer glede manjkajočih zapisov o odpiranju ponudb. Izpostavil je tudi manjkajoče naročilnice in prednostne obravnave dobaviteljev pri plačilih.

Izpostavil je še, da poročilo ugotavlja razkorak med tveganji in kontrolo pri ključnih aktivnostih. "V dobaviteljskih strukturah upravljanja in nadzora se kaže možnost, da so prisotni zaposleni UKC Ljubljana in predvsem je videti izjemno pomanjkljivost analitičnih podatkov," je pojasnil.

160 strani dolga revizija je poslovna skrivnost. Na vpogled jo je prejel tudi minister, na ministrstvu pa jo zdaj po njegovih besedah preučujejo ustrezne službe. En del poročila bo verjetno ostal zaupen in ga bodo morali verjetno preučiti ustrezni organi, je poudaril.

Po poročanju POP TV je generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug poročilo predal Komisiji za preprečevanje korupcije.