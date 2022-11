Huda poškodba avstrijskega smukača, sezone je konec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Max Franz si je poškodoval obe nogi in končal sezono, preden se je ta za smukače sploh začela.

Nesreča nikoli ne počiva in ta je doletela 33-letnega Avstrijca Maxa Franza. Na treningu smuka je grdo padel in utrpel hude poškodbe – odprt zlom leve nove, sestavljen zlom desne noge in raztrganino na desni roki.

Smukaškega zvezdnika iz Avstrije je v nedeljo operiral zdravnik ameriške smučarske reprezentance dr. Randy Viola, jasno pa je, da se je sezona zanj že končala, še preden se je za smučarje v hitrih disciplinah sploh začela.

"Max je v levem zavoju izgubil ravnotežje in padel. Zelo žalostno je. Z novim opremljevalcem je imel velike načrte za novo sezono. Za našo ekipo v hitrih disciplinah je to velik udarec. Maxu želimo čim hitrejšo vrnitev," je dejal trener moške reprezentance Marko Pfeifer.