Ustanovitev nedavno odprte klinike v Wilmingtonu (v mestu, v katerem je Jordan obiskoval srednjo šolo in preživel otroštvo) temelji na uspešnosti prejšnjih klinik, zgrajenih v tej zvezni državi. Po uspehu prve klinike je 62-letni Michael Jordan podjetju Novant Health podaril deset milijonov dolarjev (9,55 milijona evrov) za razširitev in ustvarjanje novih. Kot je poročal portal Good, je bila vsaka lokacija klinike izbrana na podlagi ovir, s katerimi se spopada skupnost pri pridobivanju zdravstvene oskrbe, pri tem pa so upoštevali tudi prevoz do klinike in druge okoliščine.

Novant Health and Michael Jordan have once again teamed up for enhanced access to comprehensive primary care services. The Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic – East Wilmington marks the second clinic in his hometown of Wilmington and extends the vision to make… pic.twitter.com/UZdWRJBlZI — Novant Health (@NovantHealth) February 13, 2025

Številni bolniki, ki si ne morejo privoščiti zdravstvenega zavarovanja, so tako zahvaljujoč Jordanovim klinikam, ki so tovrstne storitve zagotovile ljudem, šele prvič opravili prvi obisk pri zdravniku, so poročali ameriški mediji. Nova klinika bo imela standardno skupino zdravnikov za primarno oskrbo, pa tudi zdravstvenega delavca v skupnosti, ki bo pomagal bolnikom in jim omogočil dostop do virov skupnosti, so zapisali.

Klinika bo odprta ob delavnikih

Nova klinika, poimenovana Michael Jordan Family Medical Clinic, se razteza na slabih 680 kvadratnih metrih in ima 12 sob za paciente, ki bodo odprte ob delavnikih.

V ZDA še vedno mnogo ljudi nima dostopa do cenovno dostopne zdravstvene oskrbe in zdravstvenega zavarovanja. Po podatkih ameriškega ministrstva za zdravje in socialne zadeve je bilo v prvem četrtletju leta 2024 nezavarovanih 27,1 milijona Američanov. Pri tem pa ni nujno, da so bile vse zavarovane osebe, ki so prejele zdravstveno oskrbo, z njo tudi zadovoljne in so bile njihove zahteve izpolnjene. Anketa YouGov iz leta 2024 je namreč pokazala, da je 49 odstotkov Američanov nezadovoljnih s stanjem zdravstvenega sistema v ZDA.