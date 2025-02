Po svetu in v Sloveniji se v zadnjih letih povečuje število bolnikov z garjami. Za zdravljenje bolezni je treba dosledno upoštevati navodila zdravnika in izvajati predpisano terapijo. Na ljubljanski dermatovenerološki kliniki opažajo, da bolniki navodilom pogosto ne sledijo natančno, bolezen pa se zato večkrat ponavlja. Bolniki se tako v ambulante vračajo od štirikrat do petkrat, je pojasnila predstojnica dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana Tanja Planinšek Ručigaj.

"Danes je svet na dosegu roke, veliko potujemo, veliko je preseljevanj. Zato se je v relativno kratkem času število okužb podvojilo," je v izjavi za medije pojasnila predstojnica dermatovenerološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tanja Planinšek Ručigaj. Opozorila je, da se je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije leta 2017 z garjami po svetu okužilo približno 200 milijonov ljudi, leta 2024 pa je to število naraslo na okoli 400 milijonov.

Običajno se okužijo vsi družinski člani

Nalezljiva kožna bolezen, ki jo povzroča pršica Sarcoptes scabiei, se prenaša predvsem z neposrednim stikom kože s kožo, redkeje prek okuženih oblačil ali posteljnine. Še posebej pogosto zbolijo otroci, družinski člani, spolno aktivni mladi odrasli ter prebivalci različnih ustanov, kot so zapori, domovi za ostarele, študentski domovi, vrtci in šole. Z garjami se običajno okuži vsa družina oziroma vse osebe v gospodinjstvu, če ne izvajajo ustrezne terapije, je pojasnila Planinšek Ručigaj.

Najbolj srbi ponoči

Za okužbo je značilen intenziven srbež, ki je ponoči hujši. Pojavijo se rdečkaste bunčice, pogosto med prsti, na zapestjih, komolcih, okoli pasu ali na spolovilu. Zdravljenje predpiše zdravnik in običajno vključuje antiparazitno kremo, ki se nanese na celo telo. Ob začetku zdravljenja je treba oprati vsa oblačila, posteljnino in brisače v vroči vodi ter posesati stanovanje. Sočasno je treba zdraviti vse družinske člane. Najučinkovitejša terapija je dosledno izvajanje priporočil, je zatrdila Planinšek Ručigaj.

Foto: STA

Bolniki se vračajo od štirikrat do petkrat

"V zadnjem času ugotavljamo, da pisna navodila, ki jih damo bolnikom, morda niso sprejeta tako, kot bi si želeli. Opažamo, da se nekateri bolniki v naše ambulante vračajo od štirikrat do petkrat," je opozorila. Bolnik se morda pravilno namaže, ne storijo pa tega tudi drugi družinski člani, zato se bolezen prenaša med njimi.

Ob prvi okužbi je inkubacijska doba do pojava simptomov od dva do šest tednov, ob ponovnih okužbah pa se težave lahko pojavijo že v nekaj dneh. Simptomi so pogosto nespecifični, zato se diagnoza velikokrat postavi z zamudo ali pa se bolezen zamenja z drugimi dermatološkimi stanji. Planinšek Ručigaj je poudarila, da sta pravočasna diagnoza in ustrezno zdravljenje ključnega pomena za preprečevanje širjenja garij. "Če opazite simptome, se čim prej posvetujte z zdravnikom," je pozvala.

"Epidemija" garij v študentskih domovih

Lani so na ljubljanski dermatovenerološki kliniki obravnavali okoli 800 bolnikov z garjami, letos pa so jih do srede obravnavali 96. Okužbe se sicer pojavljajo po vsej Sloveniji, občasno pa se na enem mestu pojavi več primerov hkrati. Lani se je "epidemija" pojavila v študentskih domovih, pred leti v vojašnici, nekaj let pred tem celo v eni od bolnišnic, je navedla Planinšek Ručigaj.