Svoje zdravje zaupajte le najboljšim

Velikokrat bolniki zanemarimo dolgotrajne in ponavljajoče se simptome, ki so lahko znak resnejših bolezni – vse zaradi prepričanja, da bomo izgubili preveč časa v čakalnih vrstah ali da so naši občutki pretirani. A s tem tvegamo, da bomo ukrepali prepozno.

Prav zato je pomembno, da imamo zagotovljen hiter in kakovosten dostop do zdravstvenih storitev. Zdravstveno zavarovanje Merkur Specialisti omogoča prav to – brez zapletov, brez dolgega čakanja, brez stresa.

Foto: Shutterstock

Hiter dostop do strokovnjakov, ko ga najbolj potrebujete

Zavarovanje Merkur Specialisti uporabnikom omogoča dostop do široke mreže preverjenih zdravstvenih ustanov in specialistov. In kar je ključno, do njih lahko pridete bistveno hitreje. Čakanje na pregled, ki bi sicer trajalo mesece, se lahko v okviru tega zavarovanja skrajša na le nekaj dni.

Prva prednost se pokaže že pri napotnici – ta ni pogojena s fizičnim obiskom osebnega zdravnika. Namesto tega lahko vse uredite prek videoposveta z zdravnikom dr. Merkur, ki vam svetuje in po potrebi izda napotnico za pregled. Tako se zdravljenje lahko začne takoj, brez zamudnih postopkov.

Kaj vse vključuje zavarovanje Merkur Specialisti? Merkur Specialisti je več kot le zavarovanje za specialistične preglede – pokriva celotno pot zdravljenja. Uporabniku nudi naslednje storitve: Specialistični pregledi

Hiter dostop do različnih specialistov – od internistov, ortopedov, dermatologov, kardiologov do ginekologov in drugih. Ni vam treba čakati več mesecev – termin lahko dobite že v nekaj dneh. Preventivni pregledi

Preventiva je ključ do dolgotrajnega zdravja. Zavarovanje krije tudi redne preventivne preglede, ki pomagajo pravočasno odkriti morebitna obolenja, še preden se pojavijo resni simptomi. Operacije

Kritje Operacije omogoča zavarovanje za primer kritja stroškov operativnih posegov, ki so nadaljevanje specialistične obravnave ali zahtevne diagnostične preiskave in so potrebni za postavitev diagnoze oziroma zdravljenje bolezni. Rehabilitacija

Po operaciji ali poškodbi je dobra rehabilitacija ključna za uspešno okrevanje. Kritje Rehabilitacije omogoča zavarovanje za primer kritja stroškov izvedbe različnih vrst rehabilitacije do višine zavarovalne vsote, ki so potrebne po nezgodi ali bolezni in so nadaljevanje specialistične obravnave, zahtevne diagnostične preiskave ali operativnega posega. Zdravila

Kritje Zdravila vključuje kritje stroškov zdravil do dogovorjene višine zavarovalne vsote, ki jih na beli recept predpiše zdravnik specialist ob izvedbi zdravstvene storitve. Zdravila morajo imeti dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji in morajo biti predpisana skladno z diagnozo, medicinsko doktrino in zdravstvenimi smernicami ter navedena v medicinski dokumentaciji, s katero zavarovanec uveljavlja zavarovalni primer. Drugo zdravniško mnenje

Kritje Drugo zdravniško mnenje vključuje kritje stroškov storitve izdelave strokovnega poročila drugega zdravniškega mnenja pogodbenega izvajalca MedGuide, ki zagotavlja strokovnjake iz EU, Švice ali Združenih držav Amerike. Drugo zdravniško mnenje na podlagi izvidov in druge zdravstvene dokumentacije po medicinski doktrini poda tim zdravnikov specialistov ustrezne specializacije. Dental

Kritje Dental vključuje kritje stroškov zobozdravstvenih storitev in zobnoprotetične rehabilitacije v primeru nezgode in v primeru prvega pojava bolezni raka ustne votline. Kritje vam omogoča slikanje zob, inlay ali onlay protetični nadomestek, začasno prevleko ali protezo, titanov implantat, popolno ali delno protezo, kovinskoporcelansko, cirkon keramično ali polnoporcelansko prevleko in druge storitve.

Foto: Getty Images

Osredotočite se na zdravje

Merkur Specialisti ne poskrbi le za en pregled, ampak vas spremlja skozi celoten proces zdravljenja – od prvega posveta, diagnostike in specialističnih pregledov do terapij in kontrolnih pregledov. Vključena je tudi asistenca Merkur MediTočka, ki pomaga pri usklajevanju terminov, pridobivanju informacij in organizaciji obravnav.

Gre za sistem, ki pacientu prihrani ogromno časa, energije in stresa, obenem pa omogoča osredotočanje na tisto, kar je res pomembno – zdravje.

Foto: Shutterstock

Zdravstveno zavarovanje Merkur Specialisti je namenjeno vsem, ki želijo aktivno skrbeti za svoje zdravje, hkrati pa si želijo varnost in podporo, ko jo res potrebujejo. Poleg dostopa do najboljših specialistov omogoča še:

hitro obravnavo , brez nepotrebnega čakanja;

, brez nepotrebnega čakanja; osebno asistenco MediTočka , ki prevzame logistiko obravnave;

, ki prevzame logistiko obravnave; celovito kritje od diagnoze do zdravljenja;

od diagnoze do zdravljenja; posvet z zdravnikom na daljavo, kar prihrani čas in omogoča hitrejši odziv.

Ko pride do zdravja, kompromisi niso možnost. Merkur Specialisti ponuja rešitev, ki je prilagojena sodobnemu tempu življenja – strokovno, hitro in brez birokratskih zapletov.