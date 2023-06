Političnim strankam skoraj dvakrat toliko denarja kot do zdaj

Kolegij predsednice DZ je danes na seji sprejel predlog sprememb finančnega načrta DZ za leto 2024 in predlog finančnega načrta DZ za leto 2025. S spremembami za prihodnje leto se finančni načrt z nekaj manj kot 32,8 milijona zvišuje na 36,3 milijona evrov, in sicer predvsem na račun skoraj podvojenih sredstev za sofinanciranje političnih strank.

Generalna sekretarka DZ Uršula Zore Tavčar je v obrazložitvi predlogov na današnji seji kolegija predsednice DZ pojasnila, da je predlog pripravljen v skladu s potrebami, ki so jih izpostavile službe, in dodatnim dogovorom na posvetu vodij poslanskih skupin ter da omogoča delovanje DZ.

Sredstva, namenjena financiranju političnih strank, se določijo v državnem proračunu

Kot izhaja iz objavljenega gradiva, se finančni načrt za leto 2024 zvišuje na približno 36.330.000 evrov. Najbolj, in sicer za 2.476.918 evrov, se povečujejo sredstva za sofinanciranje političnih strank, ki bodo tako znašala 5.014.065 evrov. V obrazložitvi sprememb v gradivu je navedeno, da se ta sredstva od leta 2014, odkar je financiranje določeno v finančnem načrtu DZ, niso povečevala.

V skladu z zakonom o političnih strankah se sredstva, namenjena financiranju političnih strank, določijo v državnem proračunu in ne smejo presegati 0,017 odstotka BDP v letu pred sprejetjem proračuna. Ob tem so v gradivu pojasnili, da 0,017 odstotka BDP znaša približno 10,03 milijona evrov, v finančnem načrtu določena sredstva v višini nekaj več kot pet milijonov evrov pa predstavljajo 0,0085 odstotka BDP.

Zvišujejo se tudi sredstva za strokovno pomoč poslancem

Za približno 839 tisoč evrov se s spremembami finančnega načrta za prihodnje leto zvišujejo sredstva za plače, ki tako znašajo približno 20,83 milijona evrov. Ob tem so v gradivu navedli, da so bile letos sprejete spremembe odloka, s katerimi so se zagotovila dodatna delovna mesta v poslanskih skupinah, da so se aprila vsem zaposlenim v javnem sektorju zvišale plače, med drugim pa so upoštevali tudi projekcijo ministrstva za finance glede zvišanj plač zaradi odprave plačnih nesorazmerij v prihodnjem letu.

Zaradi že omenjene projekcije in zaradi spremenjenih vrednosti plačnih razredov za delovna mesta, ki za strokovno pomoč pripadajo poslanskim skupinam, se za nekaj več kot 130 tisoč evrov na skoraj 2,7 milijona evrov zvišujejo tudi sredstva za strokovno pomoč poslancem.

V prihodnjem letu bodo izpeljali delno zamenjavo voznega parka

Proračunske postavke na namenskih sredstvih se zvišujejo za skupno 125 tisoč evrov na 650 tisoč evrov zaradi načrtovanega ostanka pravic porabe v letošnjem letu in zaradi pričakovanih večjih prilivov sredstev. V prihodnjem letu bodo izvedli delno zamenjavo voznega parka, in sicer načrtujejo prodajo dveh vozil in enega kombija ter nakup enega novega vozila in kombija. Zvišanje na postavki lastna dejavnost za 60 tisoč evrov na 370 tisoč pa je predvideno zaradi okrepljenega poslovanja restavracije, kjer se v prihodnjem letu pričakuje za okoli 25 odstotkov večja izvedba.

Finančni načrt za leto 2025 pa znaša 38.674.935 evrov. V primerjavi z danes sprejetimi spremembami finančnega načrta za prihodnje leto se v letu 2025 načrtuje za nekaj več kot milijon evrov sredstev več za plače, milijon evrov pa je načrtovanih za zasedanje parlamentarne skupščine Nata. Sredstva za sofinanciranje političnih strank ostajajo na enaki ravni kot v spremembah finančnega načrta za leto 2024.