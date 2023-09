Ko je kranjskogorska restavracija Milka na lanski podelitvi priznanj vodnika Michelin dobila prvo zvezdico, je bilo to veliko presenečenje. Restavracijo v hotelu nad jezerom Jasna so namreč odprli le kakšne tri mesece pred razglasitvijo priznanj. Bliskovit preboj med najboljše pa se s tem ni končal. Že letos, manj kot dve leti po odprtju, so jim namreč Michelinovi ocenjevalci pripeli drugo zvezdico.

"Da smo dobili drugo zvezdico, sem izvedel v avtomobilu. Tam, kjer sem izvedel tudi za prvo," nam je pred podelitvijo priznanj povedal David Žefran, kuharski mojster iz Dolenjske, ki vodi kuhinjo v restavraciji Milka.

Brez lažne skromnosti je poudaril, da so si drugo zvezdico želeli, potihoma tudi pričakovali. "Vsak dan se trudimo gostom prirediti najboljšo mogočo izkušnjo, pa tudi od gostov in gostincev smo že večkrat slišali, da smo na ravni dveh zvezdic," je povedal, "seveda so zato bila določena pričakovanja. Je pa bilo vse odvisno od tega, ali bodo tudi pri Michelinu mnenja, da smo na tej ravni."

David Žefran, kuharski mojster iz restavracije Milka: Že ob odprtju smo imeli jasno idejo, kaj hočemo delati. Foto: Bojan Puhek

Kaj je ocenjevalce prepričalo, da so jih dvignili z ene na dve zvezdici? "Mislim, da je šlo predvsem za večjo skrb za podrobnosti, vse smo izpilili, ne bi pa rekel, da smo se kaj veliko spreminjali. Že ob odprtju smo imeli jasno idejo, kaj hočemo delati, vse drugo so le še finese," je poudaril Žefran.

In če mnogi kuharski mojstri oziroma gostinci govorijo o pritisku, ki jih prinesejo Michelinove zvezdice, je Žefran drugačnega mnenja. Kot je dejal, je pritisk čutil od samega začetka, pred prvo zvezdico, po njej in zdaj, ko imajo dve. "To pa zato, ker čutimo odgovornost do gostov, saj ti pri nas, če pogledamo realno, ne pustijo malo denarja. Če njihova izkušnja ni lepa, smo jih razočarali. S tega vidika je pritisk vsak dan isti ne glede na zvezdice," je pojasnil.

Da je izkušnja gosta na prvem mestu, se je strinjal tudi Lenart Plavčak, glavni sommelier v restavraciji Milka. "Bistveno je, da so gosti zadovoljni, ob tem poudarjam, da se moramo v Sloveniji čim prej navaditi govoriti o gostih, ne strankah," je opomnil.

Lenart Plavčak, sommelier restavracije Milka: V Sloveniji se moramo čim prej navaditi govoriti o gostih, ne strankah. Foto: Bojan Puhek

"Sam ne vem, kaj je bilo tisto, kar je pretehtalo pri ocenjevalcih, smo pa mi sami svoji največji kritiki. Ko vsi gosti odidejo, imamo brifing in razpravljamo, kaj je šlo narobe, v čem bi lahko bili boljši," je povedal in dodal: "Vsi v gostinstvu delamo za to, da imamo goste. Če karikiram: če imaš zvezdice, ne pa gostov, nima smisla. In veliko restavracij z zvezdicami ima težavo zapolniti vse mize. Zato smo veseli, da imamo pri nas vse več stalnih gostov, tako iz tujine, predvsem Avstrije, kot iz Slovenije."