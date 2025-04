Tradicionalne velikonočne jedi so preverjeno odlične, toda naše brbončice hrepenijo po novih okusih, teksturah in kombinacijah. Za vse, ki si želijo okusiti večplastne, kompleksne in inovativne jedi, ter za vse, ki želijo navdušiti goste – tudi taščo –, razkrivamo, kaj postaviti na velikonočno mizo za pojedino, vredno Michelinove zvezdice.

Velika noč je čas družine, tradicije in – zakaj ne – vrhunskega razvajanja. Letos jo lahko obogatite s prav posebnimi okusi, ki so jih ustvarili slovenski chefi z Michelinovo zvezdico. V sodelovanju s SPAR so pripravili izbrane izdelke SPAR PREMIUM, ki so ekskluzivno na voljo v trgovinah SPAR. Presenetite svojo družino in goste z jedmi, ki navdušujejo tudi najzahtevnejše sladokusce. Od predjedi do sladice, vaša velikonočna miza bo letos nepozabno doživetje za vse. S čim boste razveselili brbončice?

Foto: Spar

Za začetek: tatarski biftek ali morda francoska solata?

Presenetite svoje goste že ob prihodu s SPAR PREMIUM Chefovim tatarskim biftekom, ki ga je zasnoval Uroš Štefelin. Mlada govedina slovenskega porekla se v sozvočju začimb in inčunov, ki poskrbijo za kompleksno umami slanost, poveže v elegantno predjed z uravnoteženim okusom, ki odpira apetit in ustvarja pravi prvi vtis.

Foto: Spar Izberite francosko solato, kot si jo je zamislil chef Štefelin, ročno izdelano, s slovenskimi jajci talne reje in z dodanimi koščki jabolk za globino okusa.

Foto: Spar Zraven postrezite kruh Hiše Denk, hrustljavo mojstrovino Gregorja Vračka, ki dopolni vsako jed. Narejen je iz štirih vrst moke: pšenične bele, polnozrnate, pirine in ječmenovih kosmičev, ki zagotavljajo bogat domač okus. Ker je pečen z drožmi in brez kvasa, bo prepričal tudi tiste, ki prisegajo na naravno fermentacijo in lažje prebavljiv kruh. Njegova čvrsta skorjica in mehka sredica ustvarita popolno ravnovesje tekstur, ki zaokrožijo vsako velikonočno jed – od predjedi do zadnjega grižljaja.

Foto: Spar Uroš Štefelin – Vila Podvin Ustvarjalec slovenske moderne podeželske kuhinje. Štefelin svojo kulinariko gradi na tradiciji, ki jo interpretira na sodoben način. Leta 2020 je za restavracijo Vila Podvin prejel svojo prvo Michelinovo zvezdico. Za SPAR PREMIUM je ustvaril: Francosko solato ,

, Polnjeno telečjo pečenko z jurčki, vse s poudarkom na avtentičnih okusih, ki jih nadgrajuje s sodobnimi tehnikami. Foto: Spar Gregor Vračko – Hiša Denk Eden najbolj drznih slovenskih chefov, znan po nepredvidljivih in domiselnih jedeh. Njegova Hiša Denk je prejela Michelinovo zvezdico že leta 2020, kar potrjuje njegovo mojstrstvo. Vračko je mojster fermentacije, divjih zelišč in pogumnih kombinacij. Za SPAR PREMIUM je pripravil: Chefovo šunko z zelišči in cvetličnim medom ,

, Kruh Hiše Denk – edinstven in rustikalen, kot podpis njegove filozofije. Foto: Spar Uroš Fakuč – Restavracija DAM Chef, ki je s svojo restavracijo DAM v Novi Gorici dokazal, da fine dining ni rezerviran samo za prestolnice. Je prejemnik Michelinove zvezdice ter mojster prefinjenega okusa in teksture. Njegove sladice so eleganten konec vsake kulinarične izkušnje. Za SPAR PREMIUM je pripravil: Chefov tiramisu ,

, Torto višnja–pistacija – izstopajoče sladice, primerne tudi za najbolj slavnostne trenutke.

Glavne zvezde mize: šunka, svinjska potrebušina, telečja pečenka in jagenjček

Foto: Spar Na praznični mizi nikakor ne sme manjkati šunka, a zakaj se ne bi odločili za nekaj posebnega? SPAR PREMIUM Chefova šunka, marinirana z zelišči in cvetličnim medom po receptu Gregorja Vračka, navduši z globokim, aromatičnim okusom in mehko teksturo. Ljubitelji jagnjetine pa bodo cenili SPAR PREMIUM jagenjčka, ki ga je Vračko začinil z ekskluzivno mešanico začimb – meso pa se kar topi v ustih.

Foto: Spar Posebno mesto na praznični mizi si zasluži tudi SPAR PREMIUM svinjska potrebušina, ki jo je Uroš Štefelin mariniral s cvetličnim medom – za popoln kontrast med hrustljavo zapečeno skorjo in mehko, sočno sredico. Za še razkošnejšo izkušnjo pa priporočamo SPAR PREMIUM telečjo pečenko, polnjeno z jurčki in dimljeno slanino, ki z vsako rezino razkriva bogato plastenje okusov in mojstrsko tehniko priprave. Obe jedi sta pravi praznični poslastici, s katerima boste navdušili tudi najzahtevnjše goste.

Sladki vrhunec: od nostalgičnih buhteljnov do trendovske torte višnja–pistacija

Foto: Spar Za tiste, ki prisegajo na klasiko, so tu SPAR PREMIUM buhteljni, ravno prav mehki in dišeči, ekskluzivno od Uroša Štefelina. Postrezite jih kot sladki zaključek odličnega kosila ali ob skodelici kave – vedno bodo prava izbira. Foto: Spar

Morda bi si po čudovitem kosilu zaželeli italijansko navdahnjeni posladek? Predstavljamo vam dve mojstrovini Uroša Fakuča: SPAR PREMIUM Chefova colomba s koščki čokolade in mandljev ter razkošni Chefov tiramisu. Oba navdušujeta s teksturo in popolnim ravnovesjem okusov. Tiramisu ne potrebuje predstavitve, za radovedneže pa predstavimo Colombo: je mehko, kvašeno pecivo z bogatim maslenim testom, obogateno z naribano pomarančno lupinico in kandiranim sadjem (najpogosteje pomarančo), posuto z mandlji in sladkorjem na vrhu. Njena posebnost je oblika goloba – v italijanščini colomba pomeni prav to: golob. Testo je podobno panettonu, vendar colomba ne vsebuje rozin.

So tudi vas prevzele pistacije? Potešite se s Chefovo torto višnja–pistacija, pravo pašo za oči in brbončice. Fakuč je združil sadno svežino in oreščkasto kremnost v popoln desert, ki ga boste hoteli okusiti vedno znova.

Foto: Spar