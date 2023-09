Znani gostinec mladinski dom spremenil v luksuzni hotel #foto

Leta 2018 je ljubljanska občina na javni dražbi znanemu gostincu Svetozarju Raspopoviću za 355 tisoč evrov prodala mladinski počitniški dom na Srednjem vrhu nad Gozdom Martuljkom. Kot razlog za prodajo so na občini navajali slabo zasedenost doma, danes pa je tam zrasel luksuzni hotel, kjer nočitev s polpenzinom za dve osebi stane od 800 do 960 evrov.

Počitniški dom nad Gozdom Martuljkom je več let uporabljala Zveze prijateljev mladine, a je bila zasedenost po občinskih podatkih porazna, saj je znašala le okoli šest odstotkov. Na občini so v okviru revizijskega poročila o gospodarjenju s počitniškimi kapacitetami, ki ga je leta 2008 naredilo računsko sodišče, med razlogi za slabo zasedenost navajali predvsem problematičen dostop po cesti, primerni le za manjše avtobuse in kombije, pomanjkanje zaščitne ograje nad prepadno steno, premajhno število kopalnic in slabo stanje opreme.

Mladinski počitniški dom na hudo dobri lokaciji v Srednjem Vrhu nad Martuljkom. Do pred kratkim v lasti MOL. 600m2 + slabih 5000m2 parcele. Pred kratkim prodan. Kupec vse skupaj dobil za ceno malo večjega stanovanja v LJ. Kdo: SRL d.o.o. v lasti Zokijevega bestiča Raspopovića. pic.twitter.com/Nqhn6TGMYo — Tecumseh (@IndijancTecumse) August 17, 2020

A na računskem sodišču so opozorili, da dom ni v tako slabem stanju in da bi lahko zasedenost povečali z dodatnimi dopolnilnimi ponudbami in programi, kot so ekološke in naravoslovne šole, da bi lahko povečali število oskrbnih dni in izkoristek kapacitet ter tako izboljšali poslovni izid. "Dom je delno zaseden v zimskem obdobju, ko organizirajo smučanje in zimske šole v naravi, ter maja in junija, ko šole izvajajo lastne programe," so opozorili.

Komaj 50 evrov za kvadratni meter zemljišča

Kljub temu so na občini dom na idilični lokaciji leta 2008 uvrstili v načrt prodaje stvarnega premoženja, na javni dražbi pa prodali šele čez deset let za 355 tisoč evrov gostincu Svetozarju Raspopoviću, lastniku gostilne As, kamor rad zahaja tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Iz besedila takratne javne dražbe je razvidno, da je bila površina doma dobrih 570 kvadratnih metrov, zemljišče pa je veliko skoraj sedem tisoč kvadratnih metrov. Izklicna cena je bila 350 tisoč evrov, kar pomeni, da je bil na koncu prodan le za pet tisočakov višjo ceno.

Iz precej neuglednega doma je Raspopović po petih letih naredil luksuzni hotel Chalet Sofija, ki nedvomno zna docela izkoristiti lokacijo z izjemnim razgledom na okoliško hribovje. To dopolnjuje z "nepozabno kulinariko" in centrom dobrega počutja, paket za dve osebi z večerjo in zajtrkom pa odvisno od sobe v septembrskem terminu stane od 800 do 960 evrov.