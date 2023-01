Nastanitev za turiste, ki jemlje dih: lebdeči šotori sredi gora #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V gorah pri mestu Šardža, tretjem največjem mestu v Združenih arabskih emiratih, nameravajo odpreti edinstveno turistično nastanitev, poimenovano The Floating Retreat oziroma lebdeče letovišče.

Foto: Profimedia

Sestavljale ga bodo šotorom podobne prizmaste enote, ki pa ne bodo trdno nameščene na tleh, temveč bodo visele med dvema skalnima grebenoma. Kot so pojasnili v dubajskem arhitekturnem biroju Ardh, ki je zasnoval to edinstveno strukturo, gre za "kombinacijo pustolovščine na prostem ter udobja in luksuza sodobnega bivanja".

Foto: Profimedia

Vsaka enota bo gostom ponujala vse potrebno za udobno, celo razkošno bivanje, so zagotovili arhitekti, obenem pa bodo dobili občutek kampiranja v naravi.

"Šotori" ne bodo povsem fiksni, ampak jih bo mogoče spuščati in dvigati, da bi si gosti lahko okolico ogledali s karseda različnih zornih kotov.

Oglejte si še: