Spektakularna soseska, ki lebdi nad vodno gladino #foto

Stanovanjska zgradba, ki so jo pred kratkim zgradili v Amsterdamu, je kot poosebljeno "življenje na vodi".

To poletje so v Amsterdamu končali gradnjo soseske Sluishuis, stanovanjske zgradbe, ki obenem stoji na obali in lebdi nad gladino jezera IJ.

"Kot arhitekt sem se dolgo izpopolnjeval na Nizozemskem, zato se mi zdi, kot da sem se vrnil domov in lahko prispeval k arhitekturi tega mesta, ki ga obožujem in občudujem," je povedal danski arhitekt Bjarke Ingels, avtor lebdeče soseske.

"Sluishuis je zasnovana kot mestna soseska, ki na strani, kjer gleda proti mestu, k vstopu vabi ljudi, na drugi strani, kjer se dviga nad vodo, pa k vstopu in sidranju vabi ladje," je opisal svojo idejo, "to je zgradba v pristanišču in obenem pristanišče v zgradbi."

V zgradbi je 442 stanovanj, tako lastniških kot najemniških, z različnimi zasnovami pa nagovarjajo različne demografske skupine, da bi tako zagotovili karseda raznoliko strukturo stanovalcev.

