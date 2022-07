Marvel v novi seriji skopiral delo slovenskega arhitekta?

"Po eni strani sem vesel, celo ponosen, da sem takrat, na pragu tridesetih let (natečaj leta 1970, odprtje leta 1975) ustvaril arhitekturo, ki je dovolj izvirna, samosvoja, prepoznavna in avantgardna pa tudi v širnem svetu tolikokrat objavljena in razstavljena, da so jo zdaj, petdeset let pozneje, uporabili ameriški filmarji," je v sporočilu zapisal arhitekt Marko Mušič.

Marko Mušič Foto: Wikimedia Commons

Dodal je, da je obenem "žalosten in zgrožen" ter da ga o tej uporabi njegove arhitekture "ni namreč nihče obvestil, kaj šele prosil za soglasje in dovoljenje".

Mušiča so na to, da se arhitektura, ki je izjemno podobna spominskemu kompleksu Kolašin, pojavlja v novi seriji ameriške produkcijske hiše Marvel, opomnili kolegi.

Prizor iz napovednika, v katerem je mogoče videti sporni objekt. Foto: zajem zaslona/YouTube

Kot piše časopis Delo, je Mušiča na podobnost spomnila arhitektka iz Beograda, ki dela v njihovem biroju. "Beograjska arhitekturna sredina veliko pozornost namenja zaščiti modernistične arhitekture in jo to tudi mnogo bolj razburja. Naslovil bom pismo na črnogorsko kulturno ministrico Mašo Vlaović, številni so prepričani, da bi pri tem morala posredovati država. Pisal sem tudi tajniku razreda za umetnost SAZU," je za Delo povedal akademik in lanski Prešernov nagrajenec.

Objekt, ki spominja na Mušičevo delo, se pojavi v 25. sekundi napovednika:

Tajnik razreda za umetnost SAZU Jožef Muhovič je dejal, da bodo primer obravnavali na prvi ali drugi seji razreda jeseni in zelo verjetno pripravili izjavo za javnost. Primer vidi predvsem kot izhodišče za ureditev zaščite avtorskih pravic na področju umetnosti pri nas, ki ima številne primanjkljaje, piše Delo.

Serijo bodo na platformi DIsney+ začeli predvajati sredi avgusta

Nova Marvelova serija Jessice Gao She-Hulk: Attorney at Law na pretočni servis Disney+ prihaja 17. avgusta. Je osma televizijska serija iz Marvelovih studiev, ki so od leta 2009 v lasti Disneyja. Zgodba sledi odvetnici Jennifer Walters, specializirani za primere nadljudi, ki tudi sama postane zelena superjunakinja.

