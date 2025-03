Slavijo heroja: kdo je fant, ki je onesposobil napadalca? #video

Dan po napadu v Amsterdamu, med katerim je moški z nožem zabodel pet ljudi, dva pa pri tem huje poškodoval, se nizozemska javnost še vedno ukvarja z identiteto napadalca in njegovim motivom. A sprašuje se tudi, kdo je fant, ki je ustavil napadalca, ga zbil na tla in ga tam mirno obvladal do prihoda policistov?

Zaenkrat je znano, da je napadalca ustavil in obvladal turist, pri čemer nizozemska policija ni želela potrditi neuradnih informacij, da gre za britanskega državljana. Prav tako niso razkrili, ali dela za policijo v matični državi in ali ima vojaško ozadje. Zaenkrat so sporočili le, da so s fantom, ki ga na Nizozemskem že slavijo kot heroja, govorili in se mu zahvalili za pogum in požrtvovalnost.

Še vedno je malo informacij tudi o samem napadu, ki se je zgodil v četrtek na trgu Dam. Časnik De Telegraaf je poročal, da je na kraj v 15 minutah po napadu prispelo najmanj štirinajst policijskih vozil in en policist na motorju. Tja so poslali tudi helikopter.

De Telegraaf danes poroča, da informacij o identiteti napadalca policija še vedno ni posredovala, kakor tudi ne pojasnil o njegovem motivu. So pa razkrili, da so zvečer vdrli v hotelsko sobo v bližini trga, kjer je napadalec bival, iz česa bi lahko sklepali, da ne gre za domačina.

Žrtve napada so sicer 67-letnica in 69-letnik iz ZDA, 26-letnik s Poljske, 73-letnica iz Belgije in 19-letnica iz Amsterdama. Policija sumi, da je napadalec žrtve izbral naključno.