V središču Amsterdama z nožem napadenih najmanj pet ljudi

Policija je okoli prizorišča incidenta v bližini trga Dam vzpostavila varnostno območje. Informacij o motivu za napad policija še nima. "To je del preiskave," je sporočila v izjavi za javnost.

Stanje ranjenih v napadu za zdaj ni znano.

Posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, prikazujejo pristajanje helikopterja na trgu, medtem ko poškodovance prevažajo v bolnišnico.

Napad se je zgodil malo pred 15.30. Časnik De Telegraaf poroča, da je na kraj v 15 minutah prispelo najmanj štirinajst policijskih vozil in en policist na motorju. Na kraj incidenta je prispel tudi helikopter.

Županja Amsterdama Femke Halsema, glavni tožilec René de Beukelaer in načelnik policije Peter Holla so se po napadu sestali na posvetovanju.

Trg Dam je eden najbolj obiskanih krajev v nizozemski prestolnici. Je v zgodovinskem središču Amsterdama in je obdan z znamenitostmi, kot je kraljeva palača.

