Napadalcu, ki je v soboto v Beljaku z nožem ubil 14-letnika, pet ljudi pa ranil, so danes odredili preiskovalni pripor. Medtem se je stanje enega od ranjenih tako izboljšalo, da so ga lahko premestili na navadni oddelek bolnišnice, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Za preiskovalni pripor so se odločili, ker obstaja sum na beg in ponovitev dejanja, so sporočili iz deželnega sodišča v Celovcu.

Dva 15-letnika ostajata na intenzivni negi

V središču Beljaka na avstrijskem Koroškem je 23-letni moški v soboto popoldne z nožem napadel več mimoidočih. 14-letnik je umrl zaradi poškodb. Še pet ljudi je ranjenih.

Med ranjenimi so morali najmanj trije na intenzivno nego, pri čemer se je stanje enega zdaj tako izboljšalo, da so ga premestili na navadni oddelek bolnišnice. Še dva 15-letnika pa ostajata na intenzivni negi, so danes sporočili iz bolnišnice.

Policija je domnevnega storilca, gre za sirskega prosilca za azil, po napadu prijela. Glede na ugotovitve preiskovalcev je napadalec islamist, ki se je zelo hitro radikaliziral prek spleta. Deloval pa je sam.